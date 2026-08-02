Aydın, Balıkesir ve İzmir yangınlarında son durum. Bakan Yumaklı paylaştı: "Tamamen kontrol altında"
02.08.2026 11:30
Son Güncelleme: 02.08.2026 11:44
Aydın, Balıkesir ve İzmir başta olmak üzere 29 Temmuz'dan bu yana ülke genelinde etkili olan yangınların tamamı havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Aydın'ın Çine, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altında.
Açıklama Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalara işaret eden Yumaklı, "Etkili mücadeleler sonucunda, Aydın'ın Çine, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.
Yumaklı, rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz'dan bu yana, ülke genelinde 192'si orman dışı olmak üzere, toplam 314 yangına müdahale ettiklerini belirtti.
“YANGINA SEBEBİYET VERECEK DAVRANIŞLARDAN KAÇINALIM”
Hava ve kara araçları ile orman kahramanlarının alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu, bu yangınların tamamını kontrol altına aldıklarına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:
"Ancak yangın riski halen devam ediyor, ekiplerimiz 7 gün 24 saat teyakkuzda olmaya devam edecek. Sizlerden de ricamız, rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamak. Lütfen, dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verelim. Unutmayın, ormanlar yarınlarımızın bizlere emanetidir. Emanete sahip çıkmak, Yeşil vatanımızı korumak hepimizin ortak görevidir."
SUSURLUK'TAKİ ORMAN YANGINI
Balıkesir’in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi’nde cumartesi günü öğlen saar 13.00 sularında çıkan çıkıp bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alındı.
AYDIN ÇİNE YANGINI
Perşembe günü başlamasının ardından ekiplerin müdahalesiyle sonra büyük oranda kontrol altına alınan Çin'deki orman yangını şiddetlenen rüzgarın etkisiyle yeniden başlayarak kısa sürede büyümüştü.
Gece boyunca da yoğun müdahalelerin sürdüğü alevler, bugün kontrol altına alındı.
Çıkmasının ardından rüzgarla kısa sürede büyüyen bir başka yangın da İzmir Buca'daydı. Dün öğle saatlerinden bu yana süren yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.