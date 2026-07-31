Aydın Çine ve Fethiye Üzümlü'de orman yangını yeniden şiddetlendi

Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yeniden alevlendi

Aydın Çine'den son gelişmeler aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, öğleden sonra bölgedeki rüzgarın etkisini artırdığını söyledi.

"Yangın yeniden başladı. Şu anda birçok noktada yangın var." diyen Merih Ak, "Vatandaşlar da devreye girmiş durumda. Burada bir can pazarı yaşandı. Vatandaşlar alevlerle göğüs göğüse mücadeleye girişti." ifadelerini kullandı.

"Yangın bir anda kendisini gösterdi. Vatandaşlar ellerinde ne varsa alevlere müdahale etmeye çalıştı." diyen Merih Ak, "Kuvvetli rüzgarla birlikte yangın bir anda genişledi. Alevler yaklaşık üç kilometre ilerlerdi." şeklinde konuştu.

Alevlerin yeni bir noktaya sıçramaması için yoğun çaba harcandığını kaydeden Merih Ak, rüzgarın şiddetini her geçen saat artırdığını anlattı.