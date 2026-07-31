Aydın Çine ve Fethiye Üzümlü'de orman yangını yeniden şiddetlendi
31.07.2026 08:51
Son Güncelleme: 31.07.2026 16:22
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın Çine ve Fethiye Üzümlü'de orman yangınları yeniden alevlendi. Susurluk'ta ise yeni bir yangın daha başladı. Ekipler ve vatandaşların alevlerle mücadelesi sürüyor.
Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, saat 16.00 itibarıyla Türkiye genelinde devam eden beş yangın olduğunu açıkladı.
Bu yangınlardan Aydın Çine, Fethiye Üzümlü ve Balıkesir Susurluk yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Bakan Yumaklı Antalya Alanya, Balıkesir Gömeç ve Mersin Gülnar'da alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını da bildirdi.
NTV muhabirleri ise yangın bölgelerinden son durumu aktardı...
BAKAN YUMAKLI'DAN SON DURUM AÇIKLAMASI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, beş yangının devam ettiğini açıkladı.
Yumaklı, Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya ve Mersin'de alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı.
Çine'de rüzgarın etkisiyle alevlenmelerin ve tütmelerin olduğunu kaydeden Yumaklı, Susurluk'taki yangında da rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediğini ifade etti.
Şiddetli rüzgarın önümüzdeki haftada da etkisini sürdüreceğini ifade eden Yumaklı, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
AYDIN'DA YANGIN YENİDEN ALEVLENDİ
Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yeniden alevlendi
Aydın Çine'den son gelişmeler aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, öğleden sonra bölgedeki rüzgarın etkisini artırdığını söyledi.
"Yangın yeniden başladı. Şu anda birçok noktada yangın var." diyen Merih Ak, "Vatandaşlar da devreye girmiş durumda. Burada bir can pazarı yaşandı. Vatandaşlar alevlerle göğüs göğüse mücadeleye girişti." ifadelerini kullandı.
"Yangın bir anda kendisini gösterdi. Vatandaşlar ellerinde ne varsa alevlere müdahale etmeye çalıştı." diyen Merih Ak, "Kuvvetli rüzgarla birlikte yangın bir anda genişledi. Alevler yaklaşık üç kilometre ilerlerdi." şeklinde konuştu.
Alevlerin yeni bir noktaya sıçramaması için yoğun çaba harcandığını kaydeden Merih Ak, rüzgarın şiddetini her geçen saat artırdığını anlattı.
BÖLGE DUMAN ALTINDA KALDI
Bölgeden gelen son görüntülerde ise Çine'deki yangın bölgesinde yoğun dumanın hakim olduğu görülüyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bir paylaşım yaparak, “Çine’de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek.” ifadelerini kullandı.
Ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.
Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.
KÖPEĞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
Yangının etkili olduğu Kavşit Yaylası'nda yaşayan 80 yaşındaki Arzu Celep, yangında kaybolan ve öldüğünü düşündüğü köpeği için ağladı.
"Kül olduk, işe yararım kalmadı. Köpeğim yok. Nerede öldüğü belirsiz. Ne olur yardımcı olun." diyen Celep, "Köpeğim vardı. Köpeğime kuzular gibi bakıyordum. Köpeğim ölmüş. Çok özlüyorum, canımdan kıymetliydi. Yabancı birinin geldiğini görse havlar, haber verirdi." ifadelerini kullandı.
ÜZÜMLÜ'DE YANGIN YENİDEN BAŞLADI
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde dün kontrol altına alınan yangın öğleden sonra yeniden alevlendi.
Bölgede şiddetli rüzgar etkili olurken, ekipler yangını söndürmek için büyük çaba harcıyor.
SUSURLUK'TA YANGIN
Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi’ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
BALIKESİR'DE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde üç gün önce çıkan orman yangını büyük oranda söndürüldü.
Yangın bölgesinden son durumu aktaran NTV muhabiri Baran Bila, "Gece boyunca alevlerle mücadele aralıksız devam etti ve yangın sabaha karşı söndürüldü." dedi.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Gömeç'te bazı köylerin tahliye edildiğini söyleyen Baran Bila, "İş artık öyle bir noktaya gelmişti ki alevler iki ayrı koldan köye girmek üzereydi. Bir cephe aşıldı ve yangının önüne geçildi." ifadelerini kullandı.
Yangının çok geniş bir alanda etkili olduğunu anlatan Baran Bila, soğutma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.
ANTALYA ALANYA'DA SON DURUM
Antalya'daki yangınlar ise büyük oranda kontrol altına alındı.
Kumluca'da alevler söndürülürken Alanya'da ise yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Alanya'dan son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Erce Tiren, "Birçok noktada ormanların zarar gördüğü ifade ediliyor." diye konuştu.
İlçede 45 evin tahliye edildiğini söyleyen Erce Tiren, an itibarıyla bir tehlike olmadığını söyledi.
DOKUZ ŞEHİRDEKİ VATANDAŞLARA SMS GÖNDERİLDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, orman yangını açısından risk taşıyan söz konusu illerdeki vatandaşların mesajla uyarıldığı bildirildi.
Orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına, uyarı mesajı gönderildiği belirtilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:
"Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."
SÖNEN YERLERDE BİLANÇO
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığını belirtti.
Bakan Kurum, yangın bilançosunu ilişkin de "Şu anda Antalya, Muğla ve Balıkesir’de yangınlarda 65 bağımsız bölüm ağır hasar aldı ya da yıkıldı." dedi.