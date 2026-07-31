Aydın Çine'deki orman yangınında acı tablo
31.07.2026 16:43
Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan ve 24 saati geride bırakan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ederken yanan alanlar görüntülendi.
Kavşit Mahallesi'nde 30 Temmuz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor.
Gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının yeniden devreye girmesiyle hız kazandı.
Yangına 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ve 315 personelle müdahale ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR YANGININ DAĞILMASINA NEDEN OLDU
Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, dün akşam saatlerinde Mutaflar Mahallesi'ne kadar ulaştı.
Tedbir amacıyla mahallede bulunan bazı evler boşaltılırken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da güvenli bölgelere tahliye edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yerleşim alanlarını korumaya yönelik mücadele aralıksız devam ediyor.
ACI TABLO
Yangının etkili olduğu bölgelerde oluşan tahribat ise günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.
Mutaflar Mahallesi'nde drone ile kaydedilen görüntülerde, kilometrelerce uzanan ormanlık alanın büyük bölümünün siyaha büründüğü görüldü.
Yemyeşil çam ormanlarının yerini külle kaplanan yamaçlar aldı.
Dumanların arasında yükselen is kokusu ve küle dönen ağaçlar, yangının şiddetini bir kez daha ortaya koyarken yeşil vatanın uğradığı tahribat havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.