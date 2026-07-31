Aydın Çine'deki orman yangınında acı tablo

Yemyeşil çam ormanlarının yerini külle kaplanan yamaçlar aldı.

Dumanların arasında yükselen is kokusu ve küle dönen ağaçlar, yangının şiddetini bir kez daha ortaya koyarken yeşil vatanın uğradığı tahribat havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.