Aydın Kuyucak'ta orman yangını
12.08.2026 16:25
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.
IHA
Aydın'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
IHA
Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye altı uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, beş su tankeri, üç dozer ve 220 personel sevk edildi.
IHA
Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.