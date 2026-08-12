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Aydın Kuyucak'ta orman yangını

12.08.2026 16:25

İHA, DHA

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Aydın Kuyucak'ta orman yangını
IHA

Aydın'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

 

Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Aydın Kuyucak'ta orman yangını 1
IHA

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

 

İhbar üzerine bölgeye altı uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, beş su tankeri, üç dozer ve 220 personel sevk edildi.

Aydın Kuyucak'ta orman yangını 2
IHA

Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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