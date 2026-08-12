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Aydın Kuyucak'ta orman yangını 2'nci günde kontrol altında

12.08.2026 16:25

Son Güncelleme: 13.08.2026 15:46

İHA, DHA, AA

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın Kuyucak'ta orman yangını 2'nci günde kontrol altında
DHA

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli Mahallesi yakınlarında dün saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. 

 

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. 

 

İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi.

ORMAN PERSONELLERİ YARALANDI 1
Anadolu Ajansı

ORMAN PERSONELLERİ YARALANDI

Yangına müdahale sırasında bir arazöz devrildi ve iki orman personeli yaralandı. 

 

Yaralılara ilk müdahalenin yapılması için bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

METEOROLOJİ KRİTİK SAATLERE DİKKAT ÇEKTİ 2
DHA

METEOROLOJİ KRİTİK SAATLERE DİKKAT ÇEKTİ

Gencelli mevkisindeki yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.

 

Zorlu arazi koşulları ekiplerin mücadelesini zorlaştırdı.

 

Yangının havadan ve karadan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındığı bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

 

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