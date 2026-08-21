Aydın-Muğla yolunda peş peşe iki kaza
21.08.2026 14:11
Aydın-Muğla kara yolunda peş peşe meydana gelen iki kazada ulaşım aksarken, tıra çarpan otomobilde sıkışan baba ve kızı ağır yaralandı.
Aydın-Muğla kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı kaza ulaşımı aksattı. Kazalardan birinde, yolda duran tıra arkadan çarpan otomobildeki sürücü ile kızı ağır yaralandı.
Kaza, Muğla-Aydın kara yolu Hallaçlar ile Savrandere mahalleleri arasında meydana geldi.
Çine'den Aydın yönüne giden Ahmet T. yönetimindeki tır, ileride yaşanan başka bir kaza nedeniyle oluşan yoğunlukta durdu.
Bu sırada aynı yönde ilerleyen Yüksel Can'ın kullandığı otomobil, tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan kızı ağır yaralandı.
BABA VE KIZINI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLUNDU
Kaza sonrası otomobil sürücüsü Yüksel Can ile araçta yolcu olarak bulunan kızı Tuğçe Can, otomobilde sıkıştı.
Kaza ihbarının ardından kazanın hemen birkaç kilometre ilerisinde başka bir kaza nedeniyle bulunan itfaiye ekipleri, ihbarla birlikte saniyeler içinde diğer kazaya yetişti.
Bu sırada Çine 112 Acil Servis'te çalışıp mesailerini tamamlayarak Aydın'a dönmekte olan sağlık görevlileri de kazazede baba ve kızına ilk müdahale yaptı.
Sıkıştıkları araçtan çıkarılan baba ve kızı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DURUMLARI AĞIR OLAN BABA-KIZ BİRBİRİNİ SORDU
Kazadan sonra ilk olarak araçtan çıkarılan Tuğçe Can, kendi durumuna aldırış etmeden çevresindekilere babasının durumunu sordu.
Aynı şekilde başından ağır yaralanan baba da kendi acısını unutup çevresindekilere kızının durumunu sordu.
Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan baba ve kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.