Aydın'da zeytinlik yangını: Ekipler müdahale ediyor
17.07.2026 14:53
Son Güncelleme: 17.07.2026 15:00
Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Anadolu Ajansı
Aydın'ın Söke ilçesi Çalıköy mevkisindeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.
IHA
Yangını söndürmek için karadan yürütülen çalışmalara 4 uçak ve 6 helikopterle havadan destek veriliyor.
Aynı bölgedeki Nalbantlar ve Karacahayıt mahallelerindeki tarım arazilerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.