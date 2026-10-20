Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşler tutuklandı | Soruşturma nasıl başladı, neler biliniyor?

"Suç örgütüne bilerek isteyerek yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Ağırel'in ifadesi de ortaya çıktı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Ağırel, soruşturmanın başlamasına neden olan iki Alman ihbarcının kendisiyle ilgili Mustafa Sarıgül'e bilgi sızdırdığı iddiasını kabul etmedi.

Emir Sarıgül'e ait ekspertiz değeri 32 milyon euro olan yalı satışıyla ilgili 100 milyon euroluk para transferi mercek altına alınmıştı. Yalı üzerinden kara para aklama iddasıyla ilgili ilişkin Ağırel, görüşmesi sırasında ihbarcının kendisine kara para aklandığını itiraf ettiğini öne sürdü.

Ağırel iddia edilen yasa dışı para transferleriyle ilgili belge talep ettiğini ve Almanya'dan kendisine biri 100 milyon lira, diğeri 10 milyon euroluk alıcı kısmında Emir Sarıgül ve Mustafa Sarıgül yazan iki dekont gönderildiğini ifade etti.

Ağırel, dekontlar üzerinden suçlamaları araştırmaya başladığını anlattı. Sarıgüllerin avukatları ise iddiaları reddetti.

Ağırel kendisine gönderilen belgeleri kimseyle paylaşmadığını iddia edip araştırması sürerken gözaltına alındığını belirterek "Haberi yapmaktan vazgeçmiş değilim. Yapmadığım bir haber nedeniyle tutuklandım." dedi.