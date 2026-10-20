Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşler tutuklandı | Soruşturma nasıl başladı, neler biliniyor?
20.10.2026 09:10
Son Güncelleme: 22.10.2026 09:03
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, iki oğlu Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.
İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma, iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine başladı. Alman müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü.
Müştekiler, 100 milyon euro değerinde paranın yasa dışı şekilde yurt dışına çıkarıldığını, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini iddia etti.
Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra ise tehdit edildiklerini öne sürdü.
Bu ifadelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
SARIGÜL AİLESİ TUTUKLANDI
Çalışmaların ardından, gazeteci Murat Ağırel, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'un eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer Sarıgül ve Emir Sarıgül'ün de aralarında olduğu 17 isim hakkında gözaltı kararı verildi.
Emir Sarıgül dışındaki şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Sarıgül ise operasyondan üç gün sonra avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.
Mustafa Sarıgül hakkındaki görüntüler ve Deniz Baykal’ın kaseti için montaj olduğu raporunu hazırlayan Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan da gözaltına alınan isimler arasındaydı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden gazeteci Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında olduğu 15 şüpheli tutuklandı.
Uğur Kurtulan ile bir isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
EMİR SARIGÜL DE TUTUKLANDI
Emir Sarıgül'ün ise 3 günlük gözaltı süresinin ardından emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Sarıgül, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Emir Sarıgül, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sarıgül'ün tutuklanmasına karar verildi.
Emir Sarıgül ile birlikte tutuklu sayısı 16 oldu.
"YAPMADIĞIM BİR HABER NEDENİYLE TUTUKLANDIM"
"Suç örgütüne bilerek isteyerek yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Ağırel'in ifadesi de ortaya çıktı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Ağırel, soruşturmanın başlamasına neden olan iki Alman ihbarcının kendisiyle ilgili Mustafa Sarıgül'e bilgi sızdırdığı iddiasını kabul etmedi.
Emir Sarıgül'e ait ekspertiz değeri 32 milyon euro olan yalı satışıyla ilgili 100 milyon euroluk para transferi mercek altına alınmıştı. Yalı üzerinden kara para aklama iddasıyla ilgili ilişkin Ağırel, görüşmesi sırasında ihbarcının kendisine kara para aklandığını itiraf ettiğini öne sürdü.
Ağırel iddia edilen yasa dışı para transferleriyle ilgili belge talep ettiğini ve Almanya'dan kendisine biri 100 milyon lira, diğeri 10 milyon euroluk alıcı kısmında Emir Sarıgül ve Mustafa Sarıgül yazan iki dekont gönderildiğini ifade etti.
Ağırel, dekontlar üzerinden suçlamaları araştırmaya başladığını anlattı. Sarıgüllerin avukatları ise iddiaları reddetti.
Ağırel kendisine gönderilen belgeleri kimseyle paylaşmadığını iddia edip araştırması sürerken gözaltına alındığını belirterek "Haberi yapmaktan vazgeçmiş değilim. Yapmadığım bir haber nedeniyle tutuklandım." dedi.
MUSTAFA SARIGÜL'DEN AÇIKLAMA
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken yapılan açıklamada; Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi.
Soruşturmanın ardından açıklama yapan Sarıgül, dosyada müşteki olarak yer alan kişilere kamu ihalesi, arazisi, kredisi verilmediğini ve böyle bir vaatte bulunulmadığını öne sürdü.
"Olayda zarar gören tek taraf ben ve ailemdir." ifadelerini kullanan Sarıgül, şöyle devam etti:
"Soruşturmanın açılmasına neden olan şahıslarla, 'Türkiye’ye yatırım getirebilir miyiz?' düşüncesiyle görüşülmüştür. Şahısların yatırım projelerinin uydurma ve dolandırmaya yönelik olduğunun -geç de olsa-anlaşılması üzerine de temas kesilmiştir. Soruşturmanın açılmasına neden olan şahısların ortaya koyduğu belgeler, sözleşmeler, banka dekontları, noter tasdikleri sahtedir, üretilmiştir. Bununla ilgili tüm bilgi ve belgeleri avukatlarımız soruşturma makamlarıyla paylaşacaktır."
Sarıgül, dosyada müşteki olarak yer alan kişilerin doğrudan ve dolaylı şantaj yaptığını iddia edip "Sonuç alamayınca bu şantajlarını kamuoyu baskısıyla güçlendirmek için gazeteci Murat Ağırel’le temasa geçmişlerdir. Sayın Ağırel’in kendisine ulaşan iddia ve belgeleri incelemek, doğrulamak, tarafları dinlemek istemesi ve kuşkuyla yaklaşması üzerine aile fertleri ve gazeteci Murat Ağırel hakkında Mali Suçlarla Mücadele birimine şikâyette bulunmuşlardır." açıklamasında bulundu.
"SORUŞTURMA AÇILMASINI DAHİ GEREKTİRMEYECEK ÖLÇÜDE SAHTE"
Eski eşi ve oğlunun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yeniden açıklama yapan Sarıgül, "Suçlamada bulunan şahısların ortaya koyduğu belgeler herhangi bir soruşturma işleminin açılmasını dahi gerektirmeyecek ölçüde sahte belgelerdir. Aile üyelerimin ve arkadaşlarımın masumiyeti ve haklılıklarının ortaya çıkması için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hukuka olan inancımızı yitirmeden, yargıya güvenmeye devam edeceğiz." dedi.