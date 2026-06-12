Aynur Kanbur cinayeti | 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı: "Paketiniz var dedim, kapıyı açtı"

Kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını öne süren katil zanlısı, "Koşa koşa dışarı çıktım. Olay sonrası silahı yanımda götürdüm. Uzun bir süre çalıştığım dükkan içinde sakladım. Olaydan bir hafta sonra silahımı vapurla Emirgan'dan karşıya geçerken denize attım." ifadelerini kullandı.

"Cinayeti neden işledin" sorusu üzerine Gündüz, "Ailemde böyle birinin olmaması lazımdı. Ben cinayet işlediğim dönemde bazı programlara giderek dansözlük yapıyordu." yanıtını verdi.

"Ben teslim olacaktım ama çocuklarımın ufak olması beni frenledi." diyerek kendini savunan katil zanlısı, "Bu olayda kimse beni azmettirmedi. Tek başıma yaptım. Ben o gün kapıyı çaldığımda eğer kızı karşıma çıksaydı döner giderdim." ifadelerini kullandı.