Aynur Kanbur cinayeti | 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı: "Paketiniz var dedim, kapıyı açtı"
12.06.2026 12:15
Mezdeke üyesi Aynur Kanbur'un öldürüldüğü evde yapılan keşif çalışmasının polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Fulya'daki evinin önünde 24 Mart 2016'da silahlı saldırıya uğrayan Mezdeke grubu üyesi dansçı Aynur Kanbur'un ölümüyle ilgili cinayeti itiraf eden Bülent Gündüz'ün de katılımıyla olay yerinde yapılan keşif çalışmasının polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
SUÇLAMAYI KABUL EDİP, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Doksanlı yılların Mezdeke Dans Üçlüsü olarak bilinen grubun üyesi Aynur Kanbur, evinin giriş kapısının önünde silahla vurularak öldürülmüştü. Olay yerinden elde edilen boş kovanlar ise bu zamana kadar bir silahla eşleşmemişti.
Soruşturma kapsamında olayla ilgili üç şüpheli tespit edilmiş, şüpheliler Bülent Gündüz, Fazlı K. ve Serdar K. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Bülent Gündüz suçlamayı kabul ederek Kanbur'u öldürdüğüne ilişkin itiraf etmişti.
10 YIL SONRA CİNAYETİ İŞLEDİĞİ YERDE
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin katılımıyla olay yerinde keşif yapılmış, çalışmada yer gösterme işlemi gerçekleştirilmişti.
Şüpheli Bülent Gündüz olayı gerçekleştirdiği Narçiçeği Sokak'taki apartmana getirilmişti.
Katil zanlısı Gündüz bugün adliyeye sevk edilirken, olay yerinde yapılan keşfe ilişkin polise kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
"SİLAHIMI ÇIKARDIM, ATEŞ ETTİM"
Görüntülerde cinayet canlısı Bülent Gündüz olayı anlattığı zaman zaman bazı ayrıntıları hatırlamadığını ileri sürdü.
Gündüz olayı anlatırken, "Evine bir iki sefer gelmişliğim var. Zilin üzerinden Aynur Kanbur yazıyordu. Diyafondan 'Paketiniz var' dedim. Açtı. Eskiden görüşmüşlüğümüz vardı. Beni görünce küfürlü konuşmaya başladı. Üzerime gelmeye başlayınca ben de silahımı çıkardım. Ateş ettim sonra dönüp arkamı gittim." dedi.
Kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını öne süren katil zanlısı, "Koşa koşa dışarı çıktım. Olay sonrası silahı yanımda götürdüm. Uzun bir süre çalıştığım dükkan içinde sakladım. Olaydan bir hafta sonra silahımı vapurla Emirgan'dan karşıya geçerken denize attım." ifadelerini kullandı.
"Cinayeti neden işledin" sorusu üzerine Gündüz, "Ailemde böyle birinin olmaması lazımdı. Ben cinayet işlediğim dönemde bazı programlara giderek dansözlük yapıyordu." yanıtını verdi.
"Ben teslim olacaktım ama çocuklarımın ufak olması beni frenledi." diyerek kendini savunan katil zanlısı, "Bu olayda kimse beni azmettirmedi. Tek başıma yaptım. Ben o gün kapıyı çaldığımda eğer kızı karşıma çıksaydı döner giderdim." ifadelerini kullandı.
700 BİN İSTANBULKART İNCELENDİ, CİNAYET ÇÖZÜLDÜ
Aynur Kanbur cinayeti 10 yıl sonra çözülmüştü.
NTV ekibinden Ali Ablay'ın aktardığı bilgilere göre ekipler tarafından 4 bin saatlik görüntüler incelendi. Görüntülerde zanlının Avcılar'dan metrobüsle Mecidiyeköy'e geldiğini belirledi.
Bunun üzerine polisler o gün o saatte metrobüse binen bin 700 kişinin İstanbulkart'ı üzerinden bir inceleme başlattı. Bu isimlerin Aynur Kanbur'la ilişkisi araştırıldı.
Bu şekilde Bülent Gündüz'e ulaşıldı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent Gündüz, ilk sorgusunun ardından cinayeti itiraf etti.