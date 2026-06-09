Aynur Kanbur cinayeti. 10 yıllık düğümü İstanbulkart çözdü
09.06.2026 21:07
Son Güncelleme: 09.06.2026 21:14
10 yıl önce evinin önünde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelinin kimliği İstanbulkart hareketlerinden bulundu.
90'lı yılların en ünlü oryantal dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur 26 Mart 2016'da çöp atmak için kapısını açtığı İstanbul Şişli'deki evinde tabancayla vurularak öldürülmüştü.
Cinayet 10 yıl sonra çözüldü.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan Bülent Gündüz ifadesinde cinayeti itiraf etti. Akrabası olan Aynur Kanbur’u dansözlük yaptığı için öldürdüğünü söyleyen Gündüz. "Avcılar’dan metrobüsle onun oturduğu eve geldim. Kapıyı kargocu kılığında açtırdıktan sonra cinayeti işledim. Yürüyerek Beşiktaş’a gidip silahı orada denize attıktan sonra geri döndüm" dediği öğrenildi.
DÜĞÜMÜ İSTANBULKART ÇÖZDÜ
NTV ekibinden Ali Ablay'ın aktardığı bilgilere göre ekipler tarafından 4 bin saatlik görüntüler incelendi. Görüntülerde zanlının Avcılar'dan metrobüsle Meciköy'e geldiğini belirledi.
Bunun üzerine polisler o gün o saatte metrobüse binen bin 700 kişinin İstanbulkart'ı üzerinden bir inceleme başlattı. Bu isimlerin Aynur Kanbur'la ilişkisi araştırıldı. Bu şekilde Bülent Gündüz'e ulaşıldı.
İFADESİ ALINDI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün ise ilk sorgusunun ardından cinayeti itiraf etti.
Avukat eşliğinde alınan ifadesinde de Aynur Kambur’u öldürdüğünü söyleyen Gündüz'ün olayı tüm detayları ile anlattığı belirtildi. Şüpheli Gündüz'ün "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim." dediği öğrenildi.
"KARGOCU OLDUĞUMU SÖYLEYEREK KAPIYI AÇTIRDIM"
Olay günü yanına silahını alarak Avcılar’dan metrobüse bindiğini anlatan Bülent Gündüz "Onun evine önüne kadar yürüdüm. Bir süre bekledim. Daha sonra kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek çaldım. Kapıyı açar açmaz ona doğru ateş ettikten sonra oradan yaya olarak kaçtım. Beşiktaş’a kadar yürüdüm. Orada silahı denize attıktan sonra tekrar evime döndüm" dediği öğrenildi.
10 YIL ÖNCEKİ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin Mecidiyeköy’de metrobüsten indiği ardından silahlı saldırı olayını gerçekleştireceği Aynur Kambur’un evine doğru yürüdüğü görüldü.
Saldırının ardından da olay yerinde yaya olarak kaçan şüphelinin Beşiktaş’a giderken de güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.