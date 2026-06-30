Ayşe Tokyaz cinayeti. "4-5 kere suratına vurdum, kaşı kanayınca bıraktım"

Savunmasında mahkemeden ceza indirimi talep etmediğini belirten sanık Cemil Koç, “Cezam neyse onu çekerim. Mahkemeden bir indirim talebim yok. Biz, olay günü Ayşe ile hiç kavga etmedik. Benim, dosyada yargılanan polisleri işin içine çekmek gibi bir niyetim yok. Bir gün Ayşe’nin telefonunda okuduğum mesaj sonrası Ayşe'nin 4-5 kere suratına, 1 kere de omzuna vurdum. Daha sonra telefonu elinden aldım ve telefonla suratına sert şekilde vurdum bir kere daha vuracaktım ama kaşı kanamaya başladığı için yapmadım." dedi.

Duruşma savcısı sanık Koç'a "“Sen Ayşe’ye vurduğunda Esra neredeydi, kavga seslerini duymadı mı" şeklinde soru yöneltti. Koç ise, "Esra evde odada uyuyordu, bunların hiçbirini duymadı" dedi.