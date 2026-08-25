Aziz İhsan Aktaş davası sona erdi. Belediye başkanları ne kadar ceza aldı?
25.08.2026 09:14
Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının cezası belli oldu.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin dava, dün yapılan 60'ıncı duruşma ile sona erdi.
6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Davada; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar yargılandı.
Mahkeme heyeti, 60 sayfalık karar metninde 63 eylemi değerlendirdi ve oy birliğiyle kararların alındığını bildirdi.
Peki, yargılanan 7 belediye başkanı ne kadar ceza aldı?
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN KARALAR
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "rüşvet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karalar ayrıca 3 yıl 1 ay memuriyetten uzaklaştırıldı.
ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZER
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "özel belgede sahtecilik" suçundan beraat etti.
Özer’e, “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan 8 ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.
ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN TUTDERE
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında “rüşvet” suçundan beraat kararı verildi.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI CANER ÇAYKARA
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara "rüşvet" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Çaykara 3 yıl da memuriyetten men edildi.
CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI KADİR AYDAR
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı ise "rüşvet" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.
SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI OYA TEKİN
Seyhan Belediye başkanı Oya Tekin "rüşvet" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI RIZA AKPOLAT
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "ihaleye fesat karıştırma", "2 kez rüşvet" ve "aklama" suçlarından toplam 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verildi.
AZİZ İHSAN AKTAŞ
Tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ı "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran heyet, Aktaş'a "rüşvet" suçları yönünden pişmanlık gösterdiğinin ve yetkili makamları bilgilendirdiğinin anlaşılması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Tutuksuz sanıklar Aziz İhsan Aktaş ile Baki Nugay'a yöneltilen "örgüt kurma" suçlaması bakımından atılı suçları işledikleri sabit olmadığından beraatlerine karar verildi.
DİĞER SANIKLAR HAKKINDAKİ KARARLAR
Tutuklu sanıklardan Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'yı "rüşvet" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran heyet, Daka'nın tahliyesini kararlaştırdı.
Ceyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar'ın babası tutuksuz sanık Mustafa Aydar'a "rüşvet" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Seyhan Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünün eski görevlisi tutuksuz sanık Özcan Zenger hakkında "rüşvet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedildi.