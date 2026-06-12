Baba ve 14 aylık kızına saldırı davası. Tutuklu sanık tahliye edildi
12.06.2026 02:03
Yalova'da bir baba ve 14 aylık kızının komşusu tarafından saldırıya uğramasına ilişkin davada tutuklu yargılanan sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaklaşık 1 yıl önce satın aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile komşusu Ergin ailesi arasında gürültü nedeniyle husumet oluştu. İddiaya göre; 20 Şubat'ta Muhammet Baca, evine döndüğü sırada, bina yakınında komşusu Servet Ergin ile karşılaştı. Servet Ergin'in kendisine 'Ne bakıyorsun lan' dediğini öne süren Muhammet Baca, jandarmaya ihbarda bulundu.
Taraflar arasında tartışma devam ederken Muhammet Baca, yanına gelen 14 aylık kızı İkra’yı kucağına aldı. Bu sırada Baca, Ergin'in kardeşi Şener Ergin'ın sopalı saldırısına uğradı. Baca ve kucağındaki kızı İkra, aldıkları darbeyle yaralandı.
Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Yaşanan arbede sırasında Muhammet Baca’nın burnu kırılırken, İkra bebeğin de kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldi. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba ile kızı tedaviye alındı.
AĞABEY SERBEST BIRAKILDI, KARDEŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından Şener Ergin ile Servet Ergin, jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan Ergin kardeşlerden Servet Ergin savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Şener Ergin tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ
Savcılık soruşturması sonrası tutuklu Şener Ergin hakkında Yalova 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Muhammet Baca'ya yönelik eyleminden dolayı 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, kızı İkra Medine’ye yönelik eylemi nedeniyle de yine aynı suçtan 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bugün yapılan ikinci duruşmaya, sanık Şener Ergin tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma öncesinde mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebinde bulunan baba Muhammed Baca, talebinin kabul edilmemesi üzerine eşi Bilge Baca ve darbedilen 14 aylık kızları Medine İkra Baca'yı alarak adliyeden ayrıldı.
İddia makamının tutukluluk halinin devamı talebinin ardından, sanık yurt dışı yasağı ve haftada iki gün imzaya gitmesi şartıyla tahliye edildi. Görevsizlik verilmesi talebini de reddeden mahkeme, Servet Ergin'e ait ve binanın önünü gören kameranın incelenmesi, inceleme sonucunun bildirilmesi kararını verdi.
JANDARMA PERSONELLERİ DİNLENDİ
Söz verilen ve olay günü görevli jandarma personellerinden tanık K.K., ihbar üzerine gittiklerinde Baca'nın evinde olduğunu, araç kamera görüntülerini vermek üzere dışarıya çıktığını, ardından sokağa gelen Servet Ergin'in ‘Ne bağırıyorsun’ sözüyle tartışmaya başladıklarını söyledi.
Kendisiyle birlikte görevli personel M.Y. ile Servet Ergin'i uzaklaştırdıklarını, bu sırada Baca'nın eşi Bilge Baca ile Servet Ergin'in eşi N.E.'nin itişmeye başladığını, Bilge Baca'nın çocuğunu yere bıraktıktan sonra kavga etmeye başladıklarını anlatan K.K., ardından Baca'nın yanlarına gelerek ‘Çocuğa geldi. Bilge bırak’ dediğini, çocuğa vurma anını ise görmediğini ifade etti.
Ardından dinlenen tanık jandarma M.Ç. de, çocuğu anne Bilge Baca'nın kucağından yere bıraktığını gördüğünü, iddia edildiği gibi bir düşme yaşanmadığını belirterek, “‘Çat’ diye bir ses duydum. Döndüğümde sanık Şener Ergin'in elinde plastik skuter parçasını gördüm. Onu görünce Şener'e yönelerek uzaklaştırdım. Sırtım Baca'ya dönük olduğu için vurma anını görmedim.” dedi.
"KIZIMIN HAKKINI SAVUNACAĞIM"
Salonu terk ederek duruşmayı takip etmeyen baba Muhammed Baca, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının kafasında 3 kırık olduğunu, hastaneye gittiklerinde beyin kanaması geçirdiğini ve dosyanın ağır cezaya gönderilmesini istediğini söyleyerek, "Benim kızım 14 aylık orada vahşice kafasından 3 tane kırıkla darbedildi, yaralandı. Kızımın hakkını savunacağım. Tehdit ediliyorum. Kızım, çocuklarım burada. Dört aydır ne okul psikolojileri kaldı, ne ev düzenimiz kaldı. Evimi zorla sattırdılar. Evden çıktım, terk ettim. Hukuk önünde, adalet önünde her türlü hakkımı arayacağım.” ifadelerini kullandı.