Baba ve 14 aylık kızına saldırı davası. Tutuklu sanık tahliye edildi

Söz verilen ve olay günü görevli jandarma personellerinden tanık K.K., ihbar üzerine gittiklerinde Baca'nın evinde olduğunu, araç kamera görüntülerini vermek üzere dışarıya çıktığını, ardından sokağa gelen Servet Ergin'in ‘Ne bağırıyorsun’ sözüyle tartışmaya başladıklarını söyledi.



Kendisiyle birlikte görevli personel M.Y. ile Servet Ergin'i uzaklaştırdıklarını, bu sırada Baca'nın eşi Bilge Baca ile Servet Ergin'in eşi N.E.'nin itişmeye başladığını, Bilge Baca'nın çocuğunu yere bıraktıktan sonra kavga etmeye başladıklarını anlatan K.K., ardından Baca'nın yanlarına gelerek ‘Çocuğa geldi. Bilge bırak’ dediğini, çocuğa vurma anını ise görmediğini ifade etti.



Ardından dinlenen tanık jandarma M.Ç. de, çocuğu anne Bilge Baca'nın kucağından yere bıraktığını gördüğünü, iddia edildiği gibi bir düşme yaşanmadığını belirterek, “‘Çat’ diye bir ses duydum. Döndüğümde sanık Şener Ergin'in elinde plastik skuter parçasını gördüm. Onu görünce Şener'e yönelerek uzaklaştırdım. Sırtım Baca'ya dönük olduğu için vurma anını görmedim.” dedi.