Babalar Günü tarihi 2026: Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında?

Anneler Günü kadar eski bir geçmişe sahip olmasa da Babalar Günü’nün de fikir annesi, ABD'de yaşayan Sonora Smart Dodd adında bir kadındır.

Sonora'nın annesi, altıncı çocuğunu doğururken hayatını kaybetmiş ve iç savaş gazisi olan babası William Smart, altı çocuğunu tek başına, büyük fedakarlıklarla büyütmüştür. Babasının bu muazzam emeğini ve sevgisini onurlandırmak isteyen Sonora, tıpkı Anneler Günü gibi babalar için de özel bir gün olması gerektiğini savunarak 1909 yılında resmi makamlara başvurmuştur.

Dünyadaki ilk Babalar Günü kutlaması 1910 yılında Washington'ın Spokane şehrinde gerçekleşti.

Dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, 1966 yılında haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü olarak ilan eden bir bildiri yayımladı. Tarihler 1972 yılını gösterdiğinde ise Başkan Richard Nixon’ın imzasıyla bu gün yasal olarak resmi tatil ve ulusal kutlama ilan edilerek tüm dünyaya yayıldı.