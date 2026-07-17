Bağcılar'da taşlı vahşet | 12 yaşındaki Meryem'in katilinin cezası belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Zekeriyya A. için, Meryem Samou'ya karşı işlediği, “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kardeşi Ahmet S.'ye karşı, “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapsi istenmişti.