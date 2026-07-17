Bağcılar'da taşlı vahşet | 12 yaşındaki Meryem'in katilinin cezası belli oldu
17.07.2026 16:22
İstanbul Bağcılar'da, girdiği evde 12 yaşındaki Meryem'i kaldırım taşıyla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 13 Ocak 2025'te, annesinin işe gittiği sırada kardeşi ile evde bulunan 12 yaşındaki Suriyeli Meryem Samou'nun, binanın giriş katındaki daireye elektrik arızasını gidermek için gelen Zekeriyya A.'nın taşlı saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar açıklandı.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Zekeriya A., anne Guli Samou, taraf avukatları ile Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatları hazır bulundu.
Duruşmada tercüman eşliğinde savunma yapan sanık Zekeriyya A., “Emniyette verdiğim ifadeler doğru değildir, baskı altında verdim. Mahkemede verdiğim beyanlar doğrudur. Meryem’i ben öldürmedim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." iddialarını dile getirdi.
KARAR AÇIKLANDI
Mahkeme heyeti, sanık Zekeriyya A. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Meryem Samou'nun kardeşine karşı ise “çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl hapis cezası hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Bağcılar'da 13 Ocak 2025 tarihinde annesinin çalışmak için işe gittiği sırada kardeşi ile evde bulunan Meryem Samou, binanın girişindeki daireye elektrik tamiri için giden Zekeriyya A.'nın taşlı saldırısına uğramıştı. Meryem Samou olay yerinde hayatını kaybederken kardeşi yaralanmıştı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zekeriyya A., emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf etmişti. Hazırlanan Adli Tıp raporunda ise, Meryem’in ölüm nedenine ilişkin 3 adet kesici delici alet yarası ve 17 adet kesik yarası tespit edildiği ve yaralanmaların öldürücü nitelikte olmadığı, ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları olduğu tespit edilmişti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Zekeriyya A. için, Meryem Samou'ya karşı işlediği, “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kardeşi Ahmet S.'ye karşı, “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapsi istenmişti.