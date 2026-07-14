"Bağırırsan daha çok vururum" dediği görüntüsü ortaya çıkmıştı, mahkemede rapor istedi
14.07.2026 15:57
Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin cinayet suçlamasıyla yargılanan Cemil Koç, olayın intihar olduğunu öne sürdü. "Bağırırsan daha çok vururum." dediği görüntüler ortaya çıkan Koç, bilirkişi raporu istedi.
İstanbul'da öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç'un Diyarbakır'da devam eden ikinci cinayet davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025'te Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tasarlayarak öldürmek suçundan, kendisine yardım eden altı kişi de tasarlayarak öldürmeye yardım etmek suçundan tutuklandı.
Soruşturma sürerken, Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin sekizinci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi.
Cemil Koç hakkında, Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle kadına karşı kasten öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukatlar ile gazeteciler katıldı.
"BAĞIRIRSAN DAHA ÇOK VURURUM"
Cemil Koç'un Ejegül Ovezova’yı darbettiği görüntüler de ortaya çıkmıştı.
Koç'un Ovezova'yı elleri ile ayaklarını bağlayıp yerde sürükleyerek tokat attığı anların yer aldığı görüntülerde, "Bağırırsan daha çok vururum." dediği de görülmüştü.
BİLİRKİŞİ RAPORU İSTEDİ
Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Cemil Koç, savunmasında önceki ifadelerini tekrarladı.
Koç, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Düşme hususunun intihar olup olmadığının belirlenmesi için rapor aldırılmasını talep ediyorum." dedi.
Suçsuz olduğunu ileri süren Koç, beraatini istedi.
EJEGÜL'ÜN ARKADAŞI İFADE VERDİ
Duruşmada SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenen Ejegül'ün arkadaşı E.Ö. ise "Ejegül de Cemil de çok kıskançtı. Ejegül bana her şeyini anlatırdı. Telefonla konuşuyorduk, en son onunla konuştuğumuzda da gayet normaldi. Tartıştıklarına şahit olmadım. Sanığın maktule karşı kavgasına şahit olmadım. Alkol nedeniyle Ejegül’ün bazen dengesini kaybettiği oluyordu. Diyeceklerim bundan ibarettir." diye konuştu.
DURUŞMA EKİM AYINA ERTELENDİ
Savunmaların ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmaya tanık olarak çağrıldığı halde katılmayan Cemil Koç'un kardeşi C.K. hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına, soruşturma kapsamında Ejegül’ün evinde yapılan olay yeri incelemelerine ilişkin bilirkişi raporlarının beklenmesine ve dosyadaki bazı eksik hususların tamamlanması için Koç'un tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.