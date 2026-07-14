"Bağırırsan daha çok vururum" dediği görüntüsü ortaya çıkmıştı, mahkemede rapor istedi

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025'te Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tasarlayarak öldürmek suçundan, kendisine yardım eden altı kişi de tasarlayarak öldürmeye yardım etmek suçundan tutuklandı.

Soruşturma sürerken, Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin sekizinci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi.