Bahar havası hızlı geçti. Birçok ilde kışı aratmayan manzaralar var
28.05.2026 20:49
Son Güncelleme: 28.05.2026 20:54
Bahar havası kısa sürdü. Bayramın geri kalan günlerinde Türkiye genelinde yağışlı hava hakim olacak. Bugün de birçok ilde kışı aratmayan manzaralar vardı.
İSTANBUL'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Türkiye genelinde sağanak yağışların etkili olacağını belirtirken, “Özellikle dere havzaları ve dere kenarlarından uzak durulması gerektiğini belirtti. Şiddetli yağmurlar gelecek, dere taşkınları yaşanabilir.” dedi.
Birçok bölgede yağmurların şiddetli olacağını söyleyen Çalışkan, yarın daha serin bir hava olacağını ve İstanbul'da özellikle rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların 16-17 dereceye kadar düşeceğini belirtti. Çalışkan, “Bazı noktalara 60-80 kilogram düşebilir. Özellikle Doğu Karadeniz'de çok şiddetli olacak. Yarın daha serin bir hava olacak. Bayram haftasının en serin günü yarın olacak.” diye konuştu.
KIRKLARELİ'NDE ŞİDDETLİ DOLU YAĞIŞI
Kırklareli merkez ilçeye bağlı Dokuzhöyük köyü ve çevresinde aniden bastıran dolu yağışı sonrası köy yolları ve tarım alanları beyaz örtüyle kaplandı. Şiddetli yağış sonrası yollar ve bazı tarlalar sular altında kaldı. Özellikle mısır tarlaları başta olmak üzere bazı ekili alanlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.
Dolunun kısa sürede etkisini artırdığını belirten bir köylü, "Köyümüzde ilk defa bu şekilde dolu yağışı görüyoruz." dedi.
Meteoroloji yetkilileri ise ani sağanak ve dolu yağışlarına karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.
LÜLEBURGAZ'DA CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Meteoroloji tarafından dün yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından bugün Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Saat 14.00 sıralarında başlayan yağışın, saat 17.30 itibarıyla aralıksız devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, yağışların gece saatlerine kadar sürebileceğini belirtti.
İlçede bazı cadde ve sokaklar kısa sürede suyla kaplanırken, araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise yaşanan durumu "afet niteliğinde" olarak değerlendirdi.
Şiddetli yağışın sadece Lüleburgaz merkezde değil, bazı köylerde de etkili olduğu öğrenildi. Metrekareye yaklaşık 30 ila 40 kilogram arasında yağış düştüğü tahmin ediliyor.
EDİRNE'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Edirne’de etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, su dolu yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı.
Fındık büyüklüğünde dolu yağarken, şiddetli yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise camilere, duraklara ve iş yerlerinin saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı.
Özellikle düşük kotlu bölgelerde etkili olan yağışın bazı tarım arazilerinde de olumsuzluğa yol açtığı öğrenildi.
AYDIN'DA 12 İLÇE İÇİN ALARM
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Aydın’ın iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Uyarının; Bozdoğan, Buharkent, Çine, Efeler, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerini kapsadığı ifade edildi. Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
İZMİT'TE SAĞANAK ANİDEN BASTIRDI
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kent genelinde kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Rögarların taşması sonucu bazı yollar adeta göle dönerken, sürücüler trafikte hızlarını düşürerek kontrollü ilerledi.
MANİSA'DA ÇATILAR BEYAZLADI
Manisa'nın Demirci ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde etkili olan yağışlar bazı bölgelerde sele dönüşürken, kırsal mahallelerde ise dolu yağışı etkili oldu.
Ayvaalan, Durhasan ve Karaisalar mahallelerinde ise şiddetli dolu yağışı hüküm sürdü. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle evlerin çatıları, sokaklar ve tarım arazileri kısa sürede beyaza büründü.
Demirci'de öğle saatlerinin ardından başlayan şiddetli sağanak yağış, kırsal mahallelerde yolları adeta göle çevirdi. İlçeye bağlı Ahmetler, İcikler ve Gümele mahallelerinde taşkınlar meydana geldi. Ahmetler Mahallesi'nde yükselen sel suları nedeniyle park halindeki bir otomobil akıntıya kapılarak metrelerce sürüklendi.
İlçeye bağlı Gümele Mahallesi'nde ise yoğun yağış nedeniyle Oluk Deresi taştı. Derenin taşması sonucu çevredeki bağ ve bahçeler sular altında kalırken, kiraz üretiminin yoğun olduğu bölgede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.
ÇORUM'DA DOLU ETKİLİ OLDU
Meteoroloji'nin "sarı" kodla sağanak tahmininde bulunduğu Çorum'un İskilip ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. İlçede su birikintilerinin yaşandığı yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Osmancık ilçesinde ise dolu yağışı ve sağanak sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Osmancık ilçesi Sarıalan ve Tekmen köylerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış su taşkınlarına sebep oldu. Yüksek kesimlerde ise dolu yağdı. Dolu sebebiyle tarım arazileri beyaz örtüyle kaplandı.
Yağışın Osmancık ilçesi Çaldağı bölgesindeki Dereboğazı Çayı'nda taşkın meydana geldi. Bölgedeki bazı tarım arazileri ve geçiş yolları su altında kaldı. İlçe merkezinde de aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.