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Bahar havası kısa sürdü. Sıcaklık düşüyor, yağış geri geliyor

21.10.2026 08:40

Aydın KayarEditör

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Yurt genelinde sıcaklıklar arttı ancak çoğu yerde puslu bir hava hakim. Cuma gününden itibaren ise 3 bölgede ise gök gürültülü kuvvetli yağışlar geliyor.

Bahar havası kısa sürdü. Sıcaklık düşüyor, yağış geri geliyor
Anadolu Ajansı

Türkiye'de geçen hafta sele neden olan şiddetli yağışlar yerini bahar havasına bıraktı.

 

Sıcaklıklar yurt genelinde 15-20 derece arasında seyrederken gündüz ve gece arasındaki fark 15 derece olarak kaydediliyor. Ayrıca yurt genelinde etkili olan pus ise hava kalitesini azaltacak. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı olan ve yaşlı kişileri dışarı çıktıklarında dikkatli olması istendi.

 

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda ise kuvvetli yağışlar etkili olacak.

 

KUVVETLİ YAĞIŞLAR GERİ GELİYOR

 

Cuma gününden itibaren ise hava bozacak ve Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanaklar etkili olacak. 

 

Sıcaklıkların da önümüzdeki hafta sert bir şekilde düşmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 1
Anadolu Ajansı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

 

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

Bugün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bahar havası kısa sürdü. Sıcaklık düşüyor, yağış geri geliyor 2
Resmi Kurum

Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

 

İstanbul 20 deree

Ankara 18 derece

İzmir 25 derece

Antalya 27 derece

Adana 29 derece

Diyarbakır 24 derece

Gaziantep 24 derece

Konya 18 derece

Sivas 19 derece

Trabzon 20 derece

Erzurum 16 derece