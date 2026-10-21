Bahar havası kısa sürdü. Sıcaklık düşüyor, yağış geri geliyor
21.10.2026 08:40
Yurt genelinde sıcaklıklar arttı ancak çoğu yerde puslu bir hava hakim. Cuma gününden itibaren ise 3 bölgede ise gök gürültülü kuvvetli yağışlar geliyor.
Türkiye'de geçen hafta sele neden olan şiddetli yağışlar yerini bahar havasına bıraktı.
Sıcaklıklar yurt genelinde 15-20 derece arasında seyrederken gündüz ve gece arasındaki fark 15 derece olarak kaydediliyor. Ayrıca yurt genelinde etkili olan pus ise hava kalitesini azaltacak. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı olan ve yaşlı kişileri dışarı çıktıklarında dikkatli olması istendi.
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda ise kuvvetli yağışlar etkili olacak.
KUVVETLİ YAĞIŞLAR GERİ GELİYOR
Cuma gününden itibaren ise hava bozacak ve Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanaklar etkili olacak.
Sıcaklıkların da önümüzdeki hafta sert bir şekilde düşmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bugün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyredecek.
Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
İstanbul 20 deree
Ankara 18 derece
İzmir 25 derece
Antalya 27 derece
Adana 29 derece
Diyarbakır 24 derece
Gaziantep 24 derece
Konya 18 derece
Sivas 19 derece
Trabzon 20 derece
Erzurum 16 derece