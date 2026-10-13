Bahar havası yerini soğuk ve yağışa bırakıyor. İstanbul'da sıcaklık 10 derece düşecek

Yurdun birçok noktasında sonbahar kendini hissettirecek. Bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek.



Edirne, Çanakkale, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Muğla ve Aydın için uyarıda bulunan Çalışkan, buralardaki yağmurun da çok şiddetli olacağını belirtti. Çalışkan, “Antalya'da yarın yağmur çok şiddetli. Hatta hortum oluşma riski de var. Doğu bölgelerdeki yağışlar da çok şiddetli olacak. Yarın Ankara'da da yağış daha şiddetli yani yer yer 35 kilogramı geçebilir.” dedi.

Cuma, haftanın en soğuk günü olması bekleniyor, termometreler 15 derecenin altına inecek.