Bahar havası yerini soğuk ve yağışa bırakıyor. İstanbul'da sıcaklık 10 derece düşecek
13.10.2026 04:43
Bahardan kalma havalar yerini soğuğa ve yağışa bırakıyor. Bu hafta neredeyse her gün sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek. Peki hangi iller için uyarı var?
Pastırma sıcakları bugünden itibaren sona erecek, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkileyecek. Sağanak ve gök gürültülü yağış hafta boyunca sürecek.
En yağışlı günün yarın ve Perşembe olacağını söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bir iki bölge dışında ülkenin genelinde etkili olacağını belirtti. Çalışkan, “Bu kuvvetli hatta şiddetli yağışlarla Perşembe'ye doğru sıcaklıklarda düşüş olacak.” dedi.
Çalışkan, sıcaklıklarda en fazla düşüşün İstanbul ve Marmara bölgesinde olacağını, yarın İstanbul'da yağmurun kuvvetleneceğini söyledi.
CUMA EN SOĞUK GÜN
Yurdun birçok noktasında sonbahar kendini hissettirecek. Bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek.
Edirne, Çanakkale, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Muğla ve Aydın için uyarıda bulunan Çalışkan, buralardaki yağmurun da çok şiddetli olacağını belirtti. Çalışkan, “Antalya'da yarın yağmur çok şiddetli. Hatta hortum oluşma riski de var. Doğu bölgelerdeki yağışlar da çok şiddetli olacak. Yarın Ankara'da da yağış daha şiddetli yani yer yer 35 kilogramı geçebilir.” dedi.
Cuma, haftanın en soğuk günü olması bekleniyor, termometreler 15 derecenin altına inecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Kırklareli, Malatya, Manisa, Mardin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Batman ve Kilis için sarı kodlu kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.
Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI
AKOM tarafından da İstanbul için uyarı geldi. Hafta sonu 28 derecelere kadar çıkan sıcaklıkların bugünden itibaren rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte 8 ila 10 derece birden düşerek mevsim normalleri altında düşeceği ve kuvvetli fırtına ile sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı uyarısında bulunuldu.
AKOM tarafından paylaşılan bilgilere göre, İstanbul'da yarın yağışların artacağı, fırtına ve kuvvetli sağanak yağışın 60 kilograma kadar çıkması beklendiği açıklandı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Bugün İstanbul'da sıcaklık 20 derecelerde seyredecek, Bursa 23 derece, Çanakkale 19 derece olması bekleniyor.
İzmir 24, Muğla 19, Antalya 25, Ankara, Kastamonu ve Eskişehir 22, Samsun 24 derece, Trabzon 25, Erzurum 16, Van 17, Kars 16 derece, Şanlıurfa yer yer kuvvetli yağışlı 24 derece olması bekleniyor.
METEOROLOJİ HAFTALIK RAPOR
MGM'nin haftalık raporuna göre yağışlı ve soğuk hava özellikle yarın, Perşembe ve Cuma günleri yurt genelinde çok etkili olacak. Yağışlar hafta sonu da devam edecek.