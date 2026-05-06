Bahar sonunda geldi, sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak

06.05.2026 09:32

NTV - Haber Merkezi

Merakla beklenen haber sonunda geldi. İlerleyen günlerde sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak ama kuvvetli yağış ülke genelinde etkisini göstermeye devam edecek.

Anadolu Ajansı

Bahar geri geliyor.

 

Batıdan başlayarak sıcaklık hızla yükselecek.

SICAKLIK BİR ANDA YÜKSELECEK

Marmara Bölgesi'nde 3 gün hava az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak.

 

İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu olacak. Güneyin ılık havasını bölgeye taşıyan rüzgar ve güneşin ısıtıcı etkisiyle birlikte sıcaklıklar bugünden itibaren artmaya başlayacak.

 

Hafta boyunca 23-26 dereceler aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

MGM tarafından yayımlanan haritaya göre Cumartesi günü, yağışlı hava dalgası İstanbul ve Marmara genelini etkisi altına alacak.

 

Doğu ve İç Anadolu'da etkili olan kuvvetli sağanaklar ise kent geneline yayılacak.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun, güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

 

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

