Bahçede 5 TL ama markette 100 TL'den alıcı buluyor. Tam 20 katlık fiyat uçurumu
14.09.2026 10:58
Son Güncelleme: 14.09.2026 10:59
Adana’da, 215 bin dönüm alanda yetiştirilen erkenci limonun hasadı başladı. Bahçede kilosu 5 TL'ye satılan limonun fiyatı marketlerde 100 TL'ye kadar çıkıyor.
Çukurova'nın bereketli topraklarında 215 bin dönüm alanda yetiştirilen erkenci limonun hasadı başladı. Kentte toplamda 700 bin ton rekolte beklendiği bildirildi. Adana Kabzımallar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahsun Doğan, çiftçilerden 5 TL'ye aldıkları limonları, halde 10 TL'ye sattıklarını kaydetti.
Ürünlerin semt pazarlarında kilosu 40 TL'ye satıldığını anlatan Doğan, marketlerde ise fiyatın 100 TL'ye kadar çıktığını anlattı. Doğan, aradaki makasın daraltılması ve tüketicinin korunması için denetimlerin artırılmasını istedi.
'ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE HERKES MAĞDUR'
Hasadın ardından sebze halinde tonlarca limonun satışa hazır hale geldiğini belirten Doğan, “Limonu satmakta ve müşteri bulmakta güçlük çekiyoruz. Sebze halimizde 10 liraya sattığımız limonun fiyatı, halden pazara gidene kadar 10 katına kadar yükseliyor. Bizler burada 10 liraya limon satamazken, marketlerde 100 liraya yakın fiyata satılıyor. Üreticiden tüketiciye herkes mağdur.” dedi.
"FİYAT FARKI DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILMALI"
Korsan satışlar yüzünden fiyat makasının büyüdüğünü öne süren Doğan, “Halin dışında korsan ürün satan kişiler bizleri mağdur ediyor. Makas farkının fazla olmasından dolayı tüketiciye ürünleri ucuz fiyatla ulaştıramıyoruz. Bütün ürünlerin denetim altına alınıp, maksimum fiyatla sınırlandırılmalıdır. Tüketicimiz 1 kilo limon almak yerine 5 kilo alacak, hem çiftçinin elinde kalmayacak hem de tüketici ürünü evlerinde yiyebilecek. Yetkililerden aradaki fiyat farkı konusunda denetimlerini sıklaştırmalarını ve gereken önlemleri almalarını istiyoruz.” diye konuştu.