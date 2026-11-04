Bahçeli "il olmalı" dedi, ilçeyi heyecan sardı
04.11.2026 10:44
Son Güncelleme: 04.11.2026 10:44
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin il olmasını önerdiği ilçeler arasında yer alan Ergani'de yaşayan vatandaşlar, bu yönde bir kararı memnuniyetle karşılayacaklarını anlattı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması teklifi gündemdeki yerini koruyor.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle kamu idaresinde önemli bir reform sürecini hayata geçirdiği belirten Bahçeli, nüfus, demografik dağılım, şehirleşme, ekonomik ve sosyal dinamikler, teknolojik gelişmeler ve idari ihtiyaçların mülki idari yapıda da reform ihtiyacını doğurduğunu ifade etti.
BAHÇELİ'NİN İL OLMASINI ÖNERDİĞİ İLÇELER HANGİLERİ?
Bahçeli bu kapsamda 100 il, 1000 ilçe projesini gündeme getirdi. "Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz." diyen MHP lideri, il olması düşünülen ilçeler ve ilçe olabilecek beldelere ilişkin kanun teklifinin ilerleyen günlerde gündeme gelebileceğini anlattı.
Bahçeli; İç Anadolu Bölgesi'nde Polatlı ve Konya Ereğli, Karadeniz Bölgesi'nde Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erciş, Doğubayazıt ve Ahlat, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Ergani, Midyat ve Siverek, Akdeniz Bölgesi'nde Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus, Ege Bölgesi'nde Fethiye ve Akhisar ve Marmara Bölgesi'nde ise Lüleburgaz ve Bandırma'nın il olabilecek ilçeler olduğunu söyledi.
ERGANİ'Yİ HEYECAN SARDI
Bahçeli'nin il olmasını önerdiği ilçeler arasında yer alan Ergani'yi heyecan sardı.
AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, ''Ergani'nin il olması bizi çok mutlu eder. Ergani şehirlerarası yol üzerinde, güzergahı çok iyi olan ilçe, il olmayı hak ediyor. Birçok ilden büyük bir ilçedir." dedi.
Ergani'nin Elazığ'ın bir ilçesi olan Maden ile iç içe olduğunu belirten Yılmaz, Ergani'nin il olmasının burası için de iyi olacağını belirterek, "Madenliler Elazığ'dan ziyade Ergani'de. Ekonomik olarak yüzde 90 olarak Ergani'ye bağlı. Alacakaya'da bizim sınırlarımız içinde. Alacakaya içinde çok iyi olur Elazığ'a uzak Ergani'ye çok yakın." diye konuştu.
"SORUNLAR GİDERİLMELİ"
Ergani'de esnaflık yapan Recep Kılıçkap da ilçenin il olmasının kendilerini sevindireceğini söyledi.
Bu kararın iş imkanlarını geliştirebileceğini düşünen Kılıçkap, "Dicle, Çermik, Çüngüş var potansiyeli var. Ergani il olmaya müsait. Bu konuda Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederiz." dedi.
Aynı ilçenin esnaflarından Cengiz Ercengiz ise "İlçenin ulaşım, altyapı, mezarlık sorunları giderildikten sonra niye il olmasın. Bunlar anlatılmalı, Ergani il olmayı hak ediyor, nüfus siyasi coğrafi ulaşım olarak il olmaya layık." ifadelerini kullandı.
"DİYARBAKIR'IN YÜKÜNÜ HAFİFLETİR"
Ergani'de yaşayan vatandaş Yasin Aral da ilçenin 145 bin nüfusa sahip olmasına dikkat çekti.
"D-100 karayolu üzerinde kurulan bir ilçeyiz 145 bin nüfusa sahip büyük ovası olan, çiftçiliği ve hayvancılığı gelişmiş bir bölgeye sahibiz." diyen Aral, şöyle devam etti:
"- İnşallah bu sözde kalmaz gerçekleşir hepimiz seviniriz. Maden, Çermik, Çüngüş, Alacakaya, Arıcak, Dicle bunların bize katılması Diyarbakır'ın yükünü de hafifletir."