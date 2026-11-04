Bahçeli "il olmalı" dedi, ilçeyi heyecan sardı

Bahçeli'nin il olmasını önerdiği ilçeler arasında yer alan Ergani'yi heyecan sardı.

AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, ''Ergani'nin il olması bizi çok mutlu eder. Ergani şehirlerarası yol üzerinde, güzergahı çok iyi olan ilçe, il olmayı hak ediyor. Birçok ilden büyük bir ilçedir." dedi.

Ergani'nin Elazığ'ın bir ilçesi olan Maden ile iç içe olduğunu belirten Yılmaz, Ergani'nin il olmasının burası için de iyi olacağını belirterek, "Madenliler Elazığ'dan ziyade Ergani'de. Ekonomik olarak yüzde 90 olarak Ergani'ye bağlı. Alacakaya'da bizim sınırlarımız içinde. Alacakaya içinde çok iyi olur Elazığ'a uzak Ergani'ye çok yakın." diye konuştu.