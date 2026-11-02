Bahçeli il olmasını önerdiği 19 ilçeyi açıkladı
02.11.2026 13:06
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "100 il 1000 ilçe" projelerinde il olmasını önerdikleri ilçeleri açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün "19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması" teklifini kamuoyu ile paylaşmıştı. Devlet Bahçeli, il olmasını önerdikleri ilçeleri açıkladı.
VEZİRKÖPRÜ, MİDYAT, ALANYA, TARSUS, FETHİYE, BANDIRMA DA LİSTEDE
Bahçeli; İç Anadolu Bölgesi’nde Polatlı ve Konya Ereğli, Karadeniz Bölgesi’nde Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erciş, Doğubayazıt ve Ahlat, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ergani, Midyat ve Siverek, Akdeniz Bölgesi’nde Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus, Ege Bölgesi’nde Fethiye ve Akhisar ve Marmara Bölgesi’nde ise Lüleburgaz ve Bandırma’nın il olabilecek ilçeler olduğunu söyledi.
MHP lideri Bahçeli "100 il 1000 ilçe vizyonumuz; Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesini, yerel yönetimlerin etkinliğinin artırılmasını ve kamu hizmetlerinin vatandaşın ayağına daha hızlı ulaştırılmasını hedefleyen kapsamlı bir idareyi geliştirme sürecinin parçası olarak değerlendirilebilecektir." dedi.
"BÜYÜKŞEHİRLE İLÇE BELEDİYESİNDE GÖREV ALANI TANIMLANMALI"
Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, "Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev alanları açık ve kesin biçimde yeniden tanımlanmalı; idari belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır." ifadesini de kullandı.
Bahçeli "Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında uygulamada ortaya çıkan görev, yetki ve sorumluluk karmaşası hizmet sunumunda aksamalara neden olmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu başta olmak üzere mahallî idarelere ilişkin temel mevzuat, bütüncül bir restorasyon anlayışıyla yeniden düzenlenmeli, katılımcılık artırılmalıdır." diye konuştu.
Devlet Bahçeli, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması ile idari yapının yanı sıra siyasi yapıda da değişiklikler olacağını dile getirdi.
MHP lideri, "Yeni belediyelerin kurulması ve illerin milletvekili dağılımının değişmesi siyaset alanını genişletecektir." dedi.