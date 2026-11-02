Bahçeli il olmasını önerdiği 19 ilçeyi açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün "19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması" teklifini kamuoyu ile paylaşmıştı. Devlet Bahçeli, il olmasını önerdikleri ilçeleri açıkladı.

VEZİRKÖPRÜ, MİDYAT, ALANYA, TARSUS, FETHİYE, BANDIRMA DA LİSTEDE

Bahçeli; İç Anadolu Bölgesi’nde Polatlı ve Konya Ereğli, Karadeniz Bölgesi’nde Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erciş, Doğubayazıt ve Ahlat, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ergani, Midyat ve Siverek, Akdeniz Bölgesi’nde Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus, Ege Bölgesi’nde Fethiye ve Akhisar ve Marmara Bölgesi’nde ise Lüleburgaz ve Bandırma’nın il olabilecek ilçeler olduğunu söyledi.

MHP lideri Bahçeli "100 il 1000 ilçe vizyonumuz; Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesini, yerel yönetimlerin etkinliğinin artırılmasını ve kamu hizmetlerinin vatandaşın ayağına daha hızlı ulaştırılmasını hedefleyen kapsamlı bir idareyi geliştirme sürecinin parçası olarak değerlendirilebilecektir." dedi.