Bahçeli’den Amedspor araştırmasına tepki. ''Spor, kimlik siyasetine alet edilmemeli''
02.09.2026 19:36
MHP lideri Devlet Bahçeli, Amedspor taraftarlığına ilişkin araştırmaya tepki göstererek, çalışmanın “bölücülüğü zinde tutmaya” hizmet ettiğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC) ile Rawest Araştırma tarafından hazırlanan “Kürtlerde Amedspor Algısı ve Taraftarlığı Araştırması”na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bahçeli, araştırmanın Amedspor taraftarlığı ile kimlik arasındaki bağı öne çıkarmasını eleştirerek, “Araştırma, Amedspor taraftarı, futbol ile kimlik arasındaki çizginin nasıl yoğunlaştırdığını iddia etmekte, bölücülük ihanetini zinde tutmaya çalışmaktadır.” ifadelerini kullandı.
Sporun kardeşlik, barış, dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin önemli araçlarından biri olduğunu belirten Bahçeli, spor alanının kimlik siyaseti veya ayrıştırıcı söylemler için kullanılmaması gerektiğini söyledi.
Amedspor dahil tüm spor kulüplerinin sporun birleştirici ruhuna uygun hareket etmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, “Spor kisvesiyle Terörsüz Türkiye hedefini, barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.
Bahçeli, araştırma şirketlerinin kamuoyunu yönlendirdiğini öne sürerek, söz konusu çalışmaların toplum üzerindeki etkilerinin “bütün yönleriyle araştırılması” çağrısında bulundu.
MHP liderinin tepki gösterdiği araştırmada Amedspor’a yönelik desteğin sportif başarının yanı sıra kimlik ve aidiyetle ilişkili olduğu savunulmuştu. Katılımcıların yüzde 38’i Amedspor’u daha çok “kimliğin temsilcisi”, yüzde 38’i ise hem futbol takımı hem de kimliğin taşıyıcısı olarak tanımlamıştı.
Bahçeli, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesini daha önce memnuniyetle karşıladığını hatırlatarak kulübe yönelik eleştirisinin sportif başarıya ilişkin olmadığını vurguladı. Amedspor'un Süper Lig'deki başarısından memnuniyet duyulduğunu belirten Bahçeli, kulübün “Türkiye'nin bir futbol kulübü olduğunu ve öyle kalması gerektiğini” ifade etti.
Amedspor'un bazı çevreler tarafından “kirli projelere alet edilmek istendiğini” savunan Bahçeli, kulüp yönetimi ve Diyarbakır halkına buna karşı tepki gösterme çağrısında bulundu. Tribünlerin provokasyon alanına dönüştürülmemesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır” dedi.
Bahçeli ayrıca kamuoyu araştırmalarına ilişkin yasal düzenleme yapılmasını istedi. Araştırma kuruluşları ve araştırmacıların niteliklerinin belirlenmesini öneren Bahçeli, kamuoyunu yönlendirmek amacıyla yanıltıcı bilgi sunduğu tespit edilenlere cezai yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.
MAYISTA AMEDSPOR'U TEBRİK ETMİŞTİ
Bahçeli, Amedspor'un geçen mayıs ayında tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesinin ardından kulüp başkanı Nahit Eren'e bir mesaj göndermişti.
Amedspor'un başarısını “Diyarbakır ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme” olarak değerlendiren Bahçeli, kulübün Süper Lig yolculuğunda kardeşlik hukukunu önceleyerek Türkiye'nin birlik ve dayanışma iklimine katkı sunmasını temenni etmişti.