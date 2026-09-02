Bahçeli’den Amedspor araştırmasına tepki. ''Spor, kimlik siyasetine alet edilmemeli''

Bahçeli, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesini daha önce memnuniyetle karşıladığını hatırlatarak kulübe yönelik eleştirisinin sportif başarıya ilişkin olmadığını vurguladı. Amedspor'un Süper Lig'deki başarısından memnuniyet duyulduğunu belirten Bahçeli, kulübün “Türkiye'nin bir futbol kulübü olduğunu ve öyle kalması gerektiğini” ifade etti.

Amedspor'un bazı çevreler tarafından “kirli projelere alet edilmek istendiğini” savunan Bahçeli, kulüp yönetimi ve Diyarbakır halkına buna karşı tepki gösterme çağrısında bulundu. Tribünlerin provokasyon alanına dönüştürülmemesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır” dedi.

Bahçeli ayrıca kamuoyu araştırmalarına ilişkin yasal düzenleme yapılmasını istedi. Araştırma kuruluşları ve araştırmacıların niteliklerinin belirlenmesini öneren Bahçeli, kamuoyunu yönlendirmek amacıyla yanıltıcı bilgi sunduğu tespit edilenlere cezai yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

MAYISTA AMEDSPOR'U TEBRİK ETMİŞTİ

Bahçeli, Amedspor'un geçen mayıs ayında tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesinin ardından kulüp başkanı Nahit Eren'e bir mesaj göndermişti.

Amedspor'un başarısını “Diyarbakır ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme” olarak değerlendiren Bahçeli, kulübün Süper Lig yolculuğunda kardeşlik hukukunu önceleyerek Türkiye'nin birlik ve dayanışma iklimine katkı sunmasını temenni etmişti.