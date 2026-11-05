Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması. Bir işçi yaşamını yitirdi
05.11.2026 13:10
Son Güncelleme: 05.11.2026 16:34
İstanbul Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan kardeş iki işçiden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki inşaatta temel kazısı sırasında öğle saatlerinde toprak kayması meydana geldi.
Göçük altında kalan işçiler olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Toprak kaymasının yaşandığı alanda güvenlik önlemleri alındı.
GÖÇÜK ALTINDA KALAN İKİ KARDEŞTEN BİRİ KURTARILDI
Olay yerinden son durumu aktaran NTV Muhabiri Ali Ablay, göçük altında kalan iki işçiden birinin kurtarıldığını söyledi.
Toprak altında kalan işçilerin Muhittin Uzunoğlu (60) ve Hasan Uzunoğlu kardeşler olduğu öğrenildi. Kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.
Yaklaşık 3,5 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Hasan Uzunoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.