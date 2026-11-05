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Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması. Göçük altında kalan işçiler var

05.11.2026 13:10

Son Güncelleme: 05.11.2026 13:40

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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İstanbul Bahçelievler'de bir inşaatın inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İki işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin zamanla yarışı sürüyor.

Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması. Göçük altında kalan işçiler var
DHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki inşaatta temel kazısı sırasında öğle saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

 

Göçük altında kalan işçiler olduğu öğrenildi.

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İKİ İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA 1
DHA

İKİ İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA

Olaya ilişkin açıklama yapan NTV Muhabiri Deniz Tüysüz, ilk bilgilere göre iki işçinin göçük altında kaldığını aktardı.

 

Toprak kaymasının yaşandığı alanda güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

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