Bahçeli'nin önerisi "il olmalı" dediği yerlerde nasıl karşılandı? "30 yıldır bekliyoruz"

Alanya'da vatandaşlar ve pazarcı esnafı, ilçenin il olmasını 30 yıldır beklediklerini söylüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre güncel nüfusu 371 bin 547 olan Alanya'da nüfusun yüzde 50,58'i erkeklerden yüzde 49,42'si kadınlardan oluşuyor.

Yıllık nüfus artış oranı yüzde 2,67 olarak ölçülen ilçede yabancı uyruklu nüfus sayısı da öne çıkıyor.

78 farklı ülkeden toplam 38 bin 563 yerleşik yabancı vatandaşın yaşadığı kentte ilk sıralarda Rusya, Ukrayna ve Almanya vatandaşları yer alıyor.

Alanya'da yaz aylarında turizm hareketliliğiyle birlikte fiili nüfus 700 binin üzerine kadar çıkıyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan (İHA) 60 yaşındaki Hasan Yılmaz, il statüsünün kente birçok alanda katkı sağlayacağını belirterek "Bundan 30 sene önce il olması gerekirdi. Tansu Çiller geldi, ‘İl yapacağız' dedi ama yapmadılar. Daha sonra gelenler de yapmadı. 30 senedir bekliyoruz " dedi.

Nurten Akıllı da Alanya'nın il olmasıyla birlikte sağlık, sanayi ve ekonomi alanlarında gelişme yaşanacağını ifade ederek, "Sanayisi, ekonomisi ve sağlık açısından her şeyimiz dört dörtlük olur" diye konuştu.

49 yaşındaki esnaf Esma Pala da il statüsünün kente hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi; sağlık hizmetlerine erişim konusunda yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekti:

“Hastane işlerimiz olduğunda Antalya'ya gitmek zorunda kalıyoruz. Günübirlik gidip gelmekte zorlanıyoruz. Alanya il olursa buradaki hastane de büyür ve daha güzel olur.”