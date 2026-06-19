Bahçeli'yle küçük çocuk arasında güldüren diyalog. "Burayı değiştir"
19.06.2026 14:50
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kendisine şiir okuyan çocuk arasında geçen diyalog, izleyenleri gülümsetti. MHP lideri, bir dizeyi esprili bir şekilde "düzeltti."
NTV
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kırıkkale'den babasıyla birlikte Genel Merkez'e gelen ilkokul öğrencisini makamında ağırladı.
Çocuk, Bahçeli'ye kendi yazdığı bir şiiri okudu:
“Kurt uykudan uyanmış. Ulumaya başlamış. Uçak olup uçalım. Uzak yerlere kaçalım.”
NTV
"ÜLKÜCÜLER KAÇMAZ"
Bu sırada Bahçeli, esprili bir şekilde “Ama kaçmayalım. Burayı değiştir. Ülkücüler kaçmaz.” diyerek araya girdi.
Diyalog izleyenleri gülümsetti.