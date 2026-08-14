Bakan Akın Gürlek'in adını kullanmışlar. Sahte MİT'çilerden "Davanızı çözeriz" oyunu

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelilerin söz konusu vaat karşılığında müştekiden 100 bin dolar ile 100 bin TL aldıkları tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında derinleştirildi.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bugün sabah saatlerinde Ankara’da 3, İstanbul’da ise bir adres olmak üzere toplam 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık, şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri mağdur edip etmediğini ve kamu görevlilerinin isimlerinin başka dolandırıcılık eylemlerinde kullanılıp kullanılmadığını da araştırıyor.