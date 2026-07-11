Bakan Çiftçi açıkladı. Polislerin mesai saatlerine düzenleme geliyor

Bakan Çiftçi, polislerle ilgili de yeni bir duyuru yaptı.

İstanbul'da hayat şartlarının diğer illere göre daha pahalı olduğunu ifade eden Çiftçi, “İstanbul'da lojman alımına gidelim polislerimize tahsil edelim dedik. Talimatı verdim. Bakmaya da devam ediyoruz. Buldukça almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayı durduruyoruz lojman alacağız.” dedi; ardından şunları kayda geçirdi:

"Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız. Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerini düzenleme yapmak istiyoruz.

Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı. Düzenlemeler yapılacak."