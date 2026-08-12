Bakan Çiftçi şartları açıkladı. Bu kişiler de yeşil pasaport alabiliyor

Harp ve vazife malullüğü aylığı bağlanan kişiler ile onların eş ve çocuklarının da Pasaport Kanunu'ndaki ilgili maddedeki şartları taşımaları gerektiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Sosyal Güvenlik Başkanlığı'ndan veya sosyal güvenlik il müdürlüklerinden alacakları belge ile müracaat etmeleri halinde damgalı pasaport talepleri karşılanmaktadır." dedi.

PASAPORT KANUNU'NDAKİ ŞART

İlgili kanunda şu ifadeler yer alıyor:

"Hususi damgalı pasaportlar; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile memurları ve diğer görevlileri verilir. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport hükmü verilir."