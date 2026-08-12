Bakan Çiftçi şartları açıkladı. Bu kişiler de yeşil pasaport alabiliyor
12.08.2026 16:50
Son Güncelleme: 12.08.2026 17:04
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meclis'e gelen soru önergesine verdiği yanıtta gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alma şartlarını tek tek sıraladı.
CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, kamuoyunda yeşil pasaport adıyla bilinen hususi damgalı pasaportlara ilişkin soru önergesi verdi.
Karaoba, gaziler ve şehit yakınlarının bu haktan nasıl faydalanabileceğini sordu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yanıt verirken şartları ayrıntılı bir şekilde tek tek sıraladı.
Bakan Çiftçi, soru önergesine verdiği yanıtta 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14/A maddesine atıfta bulundu.
Çiftçi, düzenlemeye gerek olmadığını ve yasal mevzuatta mevcut kurallar çerçevesinde yeşil pasaport almaya hakkı olanlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Harp ve vazife malullüğü aylığı bağlanan kişiler ile onların eş ve çocuklarının da Pasaport Kanunu'ndaki ilgili maddedeki şartları taşımaları gerektiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Sosyal Güvenlik Başkanlığı'ndan veya sosyal güvenlik il müdürlüklerinden alacakları belge ile müracaat etmeleri halinde damgalı pasaport talepleri karşılanmaktadır." dedi.
PASAPORT KANUNU'NDAKİ ŞART
İlgili kanunda şu ifadeler yer alıyor:
"Hususi damgalı pasaportlar; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile memurları ve diğer görevlileri verilir. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport hükmü verilir."