Bakan Ersoy, Bursevî’nin 300 yıllık mirasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük Osmanlı âlimi İsmâil Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân adlı eserinin müellif nüshasının tıpkıbasımını takdim etti. Ersoy, Bursevî’nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı 16 defterlik tefsirin ilk kez tıpkıbasım olarak ilim ve kültür dünyasına kazandırıldığını duyurdu.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Bursa Valiliği iş birliğinde, İsmâil Hakkı Bursevî’nin vefatının 300. yılı münasebetiyle hazırlanan yayın, asırlardır geniş bir coğrafyada okunan eseri müellifinin kaleminden çıktığı hâliyle okuyucuyla buluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayına özel kaleme aldığı takdim yazısı da eserde yer alıyor.

“İLİM VE KÜLTÜR DÜNYASINA KAZANDIRDIK”

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rami Kütüphanesi’ndeki takdime ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Rami Kütüphanemizde AileFest kapsamında ailelerimizle bir araya gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, büyük Osmanlı âlimi, mutasavvıf ve şair İsmâil Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân adlı eserinin müellif nüshasının tıpkıbasımını takdim ettik.”

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve Bursa Valiliği iş birliğiyle hazırlanan yayının önemine dikkati çeken Ersoy, müellifin bizzat kendi el yazısıyla kaleme aldığı 16 defterlik tefsiri ilk kez tıpkıbasım olarak ilim ve kültür dünyasına kazandırdıklarını belirtti.

Ersoy, “Bursevî’nin yaklaşık 23 yılda tamamladığı, asırlardır geniş bir coğrafyada okunan bu eseri, müellifinin kaleminden çıktığı hâliyle gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.