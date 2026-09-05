Bakan Ersoy: COP31 Antalya markasına ciddi bir değer katacak

Bu gelişmenin bir tezahürü olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin en üst düzey karar organı olan 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirileceğini belirten Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi liderliği, Emine Erdoğan’ın sosyal liderliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında bütün insanlığı tehdit eden en büyük sorunların masaya yatırılacağını ifade etti.

COP31’in hem Türkiye için hayırlı olmasını hem de sorumluluk sahasındaki sorunlara ilişkin ciddi bir fikir, iletişim ve çözüm masası olarak insanlığa ve dünyaya hizmet etmesini temenni eden Ersoy, Antalya’nın yükselişinde tesisleşmedeki kalite ve kapasite, güçlü altyapı hamleleri ile ulaşım ağının çeşitliliği ve konforunun önemli rol oynadığını vurguladı.

ANTALYA'YA 24 YILDA 19,2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Antalya’ya çok yönlü bir bakış açısıyla hizmet verdiklerini belirten Bakan Ersoy, “Son 24 yılda Antalya’da kültür ve turizme 19,2 milyar lira yatırım yaptık.” dedi.

Bu kapsamda 527 milyon liralık yatırımla Antalya Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’nin şehre kazandırıldığını aktaran Ersoy, 66,6 milyon liralık Antalya İbradı Ormana Kültür Merkezi’nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 99’a ulaştığını, geçici kabul sürecinin devam ettiğini ve merkezin bu ay içinde hizmete alınmasının planlandığını söyledi.

Ersoy ayrıca Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 8 projeye 141 milyon lira destek sağlandığını, 2002-2026 yılları arasında Antalya’da gerçekleştirilen altyapı yatırımları ile yerel yönetimlerin turizm altyapı projelerine verilen desteğin toplam güncel değerinin ise yaklaşık 18,1 milyar liraya ulaştığını kaydetti.