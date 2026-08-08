Bakan Göktaş'tan 34 yıl sonra çocuk sahibi olan Doğan ailesi için açıklama
08.08.2026 12:18
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 34 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle iki kız çocuğu sahibi olan Doğan ailesi için aile danışmanlığı süreci başlattı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evliliklerinin 34'üncü yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan ve ailecek yaptıkları Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyada ilgi gören Doğan ailesi için, aile danışmanlığı sürecinin başlatıldığını bildirdi.
Bakan Göktaş, Adıyamanlı Doğan ailesinin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessümün herkese umut olduğunu belirtti.
Ailenin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, "Ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacağı yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık." dedi.
Çocukların eğitiminden sosyal ihtiyaçlarına kadar tüm süreçlerin takipçisi olacaklarını vurgulayan Göktaş, "Bizim için mesele yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil, bir ailenin güçlenmesine, çocuklarımızın güvenle büyümesine ve geleceğe umutla bakmasına eşlik etmek." ifadelerini kullandı.