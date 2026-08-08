Bakan Göktaş'tan 34 yıl sonra çocuk sahibi olan Doğan ailesi için açıklama

Çocukların eğitiminden sosyal ihtiyaçlarına kadar tüm süreçlerin takipçisi olacaklarını vurgulayan Göktaş, "Bizim için mesele yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil, bir ailenin güçlenmesine, çocuklarımızın güvenle büyümesine ve geleceğe umutla bakmasına eşlik etmek." ifadelerini kullandı.