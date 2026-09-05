Bakan Göktaş’tan Balkanlar Kadın Girişimcilik Ağı önerisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Kadın Girişimciler Buluşması'nda konuştu.

Balkanlar'ın dört bir yanından gelen girişimci kadınlarla aynı çatı altında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Göktaş, bölgedeki kadınların bugün yalnızca üretmediğini, şirket kurduğunu, istihdam oluşturduğunu, teknoloji geliştirdiğini ve yeni pazarlara açıldığını kaydetti.

Asırlardır iki coğrafyayı birbirine bağlayan gönül köprülerine kadınların fikri, emeği, cesareti ve girişimcilik ruhunun eklendiğini ifade eden Bakan Göktaş, kadın girişimciliğinin yeni ekonomik köprüler kurulmasına katkı sağladığını vurgulayarak, “Bizim görevimiz ise bu cesareti imkanla, emeği fırsatla, fikri sermayeyle buluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

Dünyanın dijitalleşme, yapay zeka, veri ekonomisi ve yeni üretim modelleriyle büyük bir dönüşümden geçtiğine dikkati çeken Göktaş, bu dönüşümün dışında kalan ülkelerin rekabet gücünü kaybedebileceğini söyledi. Kadınların geleceğin ekonomisindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, “Kadınlar geleceğin ekonomisinin neresinde olacak? Yalnızca teknolojiyi kullananlar arasında mı? Yoksa teknolojiyi geliştiren, yatırım yapan, şirket kuran ve geleceğin kurallarını belirleyenler arasında mı? Biz, ikinci yolu tercih ediyoruz. Kadınların teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil; geliştiricisi, girişimcisi, yatırımcısı ve karar vericisi olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kadınların ekonomik hayata güçlü şekilde katılımının ailelerini, yaşadıkları toplumu ve ülkelerinin refahını da etkilediğini belirten Bakan Göktaş, “İşte bu nedenle bizler, kadın girişimciliğini; sosyal kalkınmanın ve aile refahının temel unsurlarından biri olarak görüyoruz” dedi.