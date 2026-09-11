Bakan Gürlek açıkladı. 2017'den beri aranan uyuşturucu baronu yakalandı

Gürlek'in açıklamasına göre Yakut'un, ANOM ve SKY ECC adlı kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi.

Örgütün, İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği belirtildi. Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan örgütün sorumlu olduğunun belirlendiği kaydedildi.