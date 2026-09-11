Bakan Gürlek açıkladı. 2017'den beri aranan uyuşturucu baronu yakalandı
11.09.2026 00:05
Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri olarak aranan İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada paylaştığı mesajda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucunda İslam Yakut'un yakalandığını duyurdu.
Gürlek, şüphelinin uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiğinin belirlendiğini aktardı.
Gürlek'in açıklamasına göre Yakut'un, ANOM ve SKY ECC adlı kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi.
Örgütün, İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği belirtildi. Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan örgütün sorumlu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinasyonuyla sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, daha önce dile getirdiği “Hedefimizde uyuşturucu baronları var.” sözünü hatırlattı.
Gürlek, “Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır.” ifadelerini kullandı.