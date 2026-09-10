Bakan Gürlek: Gülistan Doku kimyasal madde ile ortadan kaldırılmış olabilir
10.09.2026 10:08
Son Güncelleme: 10.09.2026 10:14
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cansız bedeninin kimyasal madde kullanılarak ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki adliye muhabirleriyle bir araya geldi.
Toplantıda yer alan NTV muhabiri Dilek Yaman Demir, Bakan Gürlek'in yürütülen son soruşturmalar ve gündemdeki gelişmeler hakkında yaptığı açıklamaları aktardı.
Adalet Bakanı Gürlek, Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin "Gülistan kimyasal madde ile ortadan kaldırılmış olabilir." açıklamasını yaptı.
KAŞİF KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI
Gazeteciler, Bakan Gürlek'e 2011 yılında cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmadaki son durumu sordu.
Bakan Gürlek, Kozinoğlu'nun ölümünde cinayet dahil tüm ihtimallerin değerlendirildiğini söyledi.
Kozinoğlu'nun mezarında feth-i kabir işlemi yapılacağını anımsatan Gürlek, "DNA örnekleri alınacak, eğer alınan örneklerde bir zehirlenme ya da başka bulgu varsa rapor haline getirilecek ve soruşturma dosyasına sunulacak." dedi.
ALİHAN KURİŞ SORUŞTURMASI
Bakan Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada odak noktanın mali ilişkiler olduğunu kaydetti.
Soruşturmanın Almanya'daki adli makamlarla işbirliği içinde yürütüldüğünü ifade eden Bakan Gürlek, "Bazı işlemlerin hangi kaynaklarla, hangi kişiler aracılığıyla ve kimlerin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğinin aydınlatılması amacıyla uluslararası adli yardımlaşma mekanizmaları işletiliyor." dedi.
Alihan Kuriş ve benzeri suç örgütlerinin dini duyguları istismar ettiğini söyleyen Gürlek, "Bir takım kişilerin özel ve lüks bir yaşam oluşturduğuna ilişkin ciddi iddialar bulunuyor." şeklinde konuştu.
"Hiçbir cemaatle, hiçbir dini toplulukla ya da sivil kuruluşla derdimiz yok." diyen Gürlek, tüm soruşturmaların dolandırıcılık iddiaları ile ilgili olduğunu anlattı.
Gürlek şöyle devam etti:
"Bir yapının din kisvesi adı altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse, maddi menfaat sağlarsa yetkili savcılıklar gerekeni yapar."