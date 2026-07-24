Bakan Gürlek: Haluk Levent tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı

Ahbap soruşturmasının genişleyebileceğini belirten Gürlek ''İnanılmaz borç senetleri var. Vatandaşın hayır paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur. Çok büyük bir organizasyon var burada. Haluk Levent'in 41 şirketi var. Aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var. Birçok vatandaşımız Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı tweetlerle yönlendirenlerin ifadeleri alınıyor.'' dedi.