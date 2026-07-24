Bakan Gürlek: Haluk Levent tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı
24.07.2026 22:03
Adalet Bakanı Akın Gürlek, ''Ahbap Derneği için deprem zamanı 245 milyon dolar para toplandığı belirlendi.'' dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Gürlek, Ahbap derneği soruşturmasına dair şunları söyledi:
‘’Ahbap soruşturması Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınması ile başladı. Şile Belediyesi soruşturması sonrası MASAK raporu hazırlandı. Ahbap Derneği için deprem zamanı 245 milyon dolar para toplandığı belirlendi. Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti. Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar.''
''SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR''
Ahbap soruşturmasının genişleyebileceğini belirten Gürlek ''İnanılmaz borç senetleri var. Vatandaşın hayır paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur. Çok büyük bir organizasyon var burada. Haluk Levent'in 41 şirketi var. Aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var. Birçok vatandaşımız Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı tweetlerle yönlendirenlerin ifadeleri alınıyor.'' dedi.
MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASI
BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada yeni delillere ulaşılmıştı.
Bakan Gürlek, soruşturmada delillerin bu işin FETÖ tarafından yapıldığına işaret ettiğini söyledi.
Gürlek, ''Yazıcıoğlu, FETÖ’nün hedefindeydi. FETÖ organizasyonu ile cinayet işlendiği yönünde ciddi şüphe var. F-4 uçağından dolayı helikopterin düştüğü konusunda bir kanıt oluştu. Pilotun eşinin, Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı.'' dedi.