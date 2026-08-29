Bakan Gürlek "Söyledikleriyle deliller uyuşmuyor" demişti. İdris Naim Şahin de ifade verecek
29.08.2026 10:29
Son Güncelleme: 29.08.2026 11:10
Alihan Kuriş Suç Örgütü'yle ilgili soruşturmada eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
“Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin “Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalarla gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı son olarak eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulmasına karar verdi.
Şahin ismi soruşturmaya, dosyanın kilit isimlerinden Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yakalanmasıyla karıştı.
İki ismin yurt dışına kaçma hazırlığında kullandığı araç, 2030 yılına kadar eski Bakan'a tahsisli çıktı.
Şahin, konuyla ilgili ilk açıklamasında söz konusu aracın kendi bilgisi dışında kullandırıldığını iddia etti.
Ankara'da ikamet ettiğini belirten Şahin, aracı İstanbul'a gittiğinde kullanmak için kiraladığını, kullanmadığı zamanlarda da otoparkta tutulması üzerine anlaştığını ileri sürdü.
Aracı kiralayan şirketin sahibinin bu araçla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı taşıdığını basından öğrendiğini savundu.
Söz konusu aracın bu şekilde kullanıldığının tespit edilmesinin ardından savcılık, Şahin'e tahsisli diğer araçları da incelemeye aldı.
Bakanlık kaynakları bu araçların incelemesi sonucunda, "tahsis amacı dışında" ve "şüpheli faaliyetlerde" kullanıldığını kaydetti.
BAKAN GÜRLEK: İDRİS NAİM ŞAHİN'İN SÖYLEDİKLERİYLE DELİLLER UYUŞMUYOR
Adalet Bakanı Akın Gürlek ise İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle dosyadaki delillerin uyuşmadığını söyledi.
“Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor.” diyen Gürlek, şöyle devam etti:
“Mehmet Özmen ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Bakan İdris Naim Şahin Bey. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor.”
ALİHAN KURİŞ SORUŞTURMASI HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?
Alihan Kuriş'e Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada “Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalar yöneltiliyor.
13 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden 32'si 16 Ağustos'ta tutuklandı.
Kuriş yakalandığında, bir evdeki gizli bölmenin içine saklanmıştı.
17 ilde 123 adreste arama yapılan operasyonlarda kaynağı belirsiz olduğu iddia edilen 1,34 milyar TL değerinde 200 kilo külçe altın bulundu.
Savcılığa göre bu örgütle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi.
Bunlar arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi inşaattan gıdaya, kuyumculuktan, denizcilik ve eğitime farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler yer alıyor.
Yurt dışına büyük miktarlarda para transferi yapıldığı da belirtiliyor.
BAKANLAR NE DİYOR?
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, soruşturmayla ilgili her açıklamalarında olayın “mali” yönüne dikkati çekti.
Çiftçi, operasyonun üzerinde uzun zamandır çalışıldığını açıkladı. Söz konusu operasyonların muhafazakar ve dindar bir kesimi hedef almadığını vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:
“AK Parti iktidarları döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor.
Burada üst örgüte, üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var."
Bakan Gürlek de "Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır." dedi.
Gürlek, temel ölçütlerinin "herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalar" olduğunu vurguladı.