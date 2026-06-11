Bakan Kurum son görüntüleri paylaştı. "Yeniden ayakta"
11.06.2026 13:59
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yürütülen inşa sürecine ait son görüntüleri paylaştı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 11 ilde 53 bin kişi hayatını kaybetti, 300 binden fazla bina yıkıldı. Felaketin ardından hızlıca yeniden inşa çalışmaları başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentte yapımı tamamlanan konutların ardından çarşı ve meydan projelerinde de sona yaklaşıldığını belirtti.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
“Yeniden ayakta. Sağlam yuvaların ardından çarşı ve meydanlarımızı da tamamlıyoruz. Burası Kahramanmaraş.”
Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında depremde zarar gören ticaret alanları ve meydanların yeniden kazandırılması için projelerin aralıksız devam ettiği bildirildi.
Kahramanmaraş Merkez Meydan ve Valilik Yanı Projesi kapsamında Emlak Konut GYO, 1423 kazıkla zemin iyileştirmesi yaptı.
34 bin 165 metrekarelik inşa alanında 116 ticarethane inşa edildi, 424 araçlık kapalı otopark yapıldı. 2 bin 354 metrekare bitkisel, 9 bin 936 metrekare yapısal peyzaj alanı tasarlandı.