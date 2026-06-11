Bakan Kurum son görüntüleri paylaştı. "Yeniden ayakta"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 11 ilde 53 bin kişi hayatını kaybetti, 300 binden fazla bina yıkıldı. Felaketin ardından hızlıca yeniden inşa çalışmaları başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentte yapımı tamamlanan konutların ardından çarşı ve meydan projelerinde de sona yaklaşıldığını belirtti.