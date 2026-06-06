Bakan Uraloğlu: İstanbul-Çanakkale arası 2 saate düşecek
06.06.2026 21:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu sayesinde İstanbul-Çanakkale arasının 2 saate düşeceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapımı tamamlanan 115 TIR ve 340 otomobil kapasiteli araç istif alanı bulunan, toplam 43 bin 63 metrekare alana sahip yeni feribot iskelesinin açılışına katıldı. Uraloğlu, "Bu modern iskele, 43 bin metrekarelik alanda 4 yanaşma rampası, 115 TIR ve 340 araçlık park alanı ile 215 metrekarelik ferah yolcu salonuyla Lapseki-Gelibolu hattına yepyeni bir soluk getirecek; yaya ve araçlı yolcularımıza çok daha hızlı, konforlu ve güvenli bir hizmet sunacaktır" diye konuştu.
24 yılda denizcilik sektöründe çok önemli mesafeler katedildiğini belirten Uraloğlu, "Özellikle geçtiğimiz yıl iki büyük başarıyla gurur duyduk. İlk olarak, uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında yer alan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımızın yanına Aliağa Limanı'mızı da ekledik. 2002 yılında dünya deniz ticaret filosu sıralamasında 17'nci sırada yer alan filomuz, 2025 yılında 53,1 milyon detveyt ton kapasiteye ulaşarak tonaj bazında dünya sıralamasında 10'uncu sıraya yükseldi. Türkiye artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü dalgalandırıyor" ifadelerini kullandı.
Kabotaj hatlarında yolcu ve araç taşımacılığının büyük önem taşıdığını kaydeden Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:
"2025 yılı içerisinde kabotaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımız tarafından toplam 119 milyon yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşınmıştır. GESTAŞ bu dönemde 5 milyon 778 bin yolcu ve 2 milyon 167 bin araç taşımış olup, sektördeki payı yolcu taşımalarında yaklaşık yüzde 5, araç taşımalarında ise yüzde 22,50 olarak gerçekleşmiştir. "
Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark Yerleşkesi’ne ve Sarıcaeli köyüne hızlı ve yüksek standartlı erişim sağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Geçen yıl da 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını başlattık. Bu yol sayesinde İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşecek. Daha da önemlisi Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Marmara Otoyol Ringi'nin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak. Marmara Otoyol Ringi kapsamında Marmara Denizi'nin çevresinde toplam 1255 kilometre uzunluğunda bir otoyol ağı planladık. Ve Marmara Otoyol Ringi'nin 925 kilometrelik kesimi ise halen trafiğe hizmet ediyor." dedi.
Konuşmanın ardından Bakan Uraloğlu'na işletme izni belgesi ve hediyeler takdim edildi. Daha sonra Bakan Uraloğlu, Vali Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve protokol üyeleri kurdele keserek, yeni feribot iskelesinin açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesimi sırasında konuşan Bakan Uraloğlu, "Valimiz, milletvekilimiz, GESTAŞ Genel Müdürümüzle ayaküstü kısa bir değerlendirme yaptık. Şöyle bir karar aldık; feribot iskelesi bu gece 00.00'da hizmete başlayacak. Yarın misafirlerimize ve Gelibolulu, Çanakkaleli kardeşlerimize ücretsiz dedik" diye konuştu.