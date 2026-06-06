Bakan Uraloğlu: İstanbul-Çanakkale arası 2 saate düşecek

24 yılda denizcilik sektöründe çok önemli mesafeler katedildiğini belirten Uraloğlu, "Özellikle geçtiğimiz yıl iki büyük başarıyla gurur duyduk. İlk olarak, uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında yer alan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımızın yanına Aliağa Limanı'mızı da ekledik. 2002 yılında dünya deniz ticaret filosu sıralamasında 17'nci sırada yer alan filomuz, 2025 yılında 53,1 milyon detveyt ton kapasiteye ulaşarak tonaj bazında dünya sıralamasında 10'uncu sıraya yükseldi. Türkiye artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü dalgalandırıyor" ifadelerini kullandı.

Kabotaj hatlarında yolcu ve araç taşımacılığının büyük önem taşıdığını kaydeden Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"2025 yılı içerisinde kabotaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımız tarafından toplam 119 milyon yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşınmıştır. GESTAŞ bu dönemde 5 milyon 778 bin yolcu ve 2 milyon 167 bin araç taşımış olup, sektördeki payı yolcu taşımalarında yaklaşık yüzde 5, araç taşımalarında ise yüzde 22,50 olarak gerçekleşmiştir. "