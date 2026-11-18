TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının yanı sıra Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Sayıştay raporları görüşülecek.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapıyor.

45 MÜDAHALE

Bakan Güler, geçen yıl içerisinde deniz yetki alanlarına izinsiz şekilde faaliyet gösteren gemilere karşı engelleme sorgulama ve ikazları içerecek şekilde Doğu Akdeniz’de 20, Ege Denizi’nde 25 devlet uygulamasının yürütüldüğünü söyledi.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması, Resmi Gazete'de geçen günlerde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Güler, "Bölgede barışın, istikrarın ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli ve tarihî bir adım olmuştur." dedi.

Bakan Güler, şöyle devam etti:

"Bu anlaşmayla dost ve kardeş üç ülke arasındaki tarihî ilişkilerin savunma ve güvenlik alanlarında daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması müşterek caydırıcılığın güçlendirilmesi ve uluslararası barış ve istikrara katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Bakan Güler, Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde üye ülkelerle dayanışmayı güçlendirerek bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti.

Bakan Güler'in sunumu devam ediyor.