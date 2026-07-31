Bakanlık firmaları isim isim paylaştı. Tantuniden tek tırnaklı eti çıktı

Bir firmanın yoğurt ibaresiyle satışa sunduğu üründe ise jelatin bulundu.

Ayrıca Adana'nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuk olarak sattığı üründe, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir firmanın ise piliç köfte ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.