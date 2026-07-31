Bakanlık firmaları isim isim paylaştı. Tantuniden tek tırnaklı eti çıktı
31.07.2026 13:02
Gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaların ifşa edildiği liste yenilendi. Bir Listede bir işletmenin tantunisinde tek tırnaklı tespit edildiği yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi.
Listeye eklenen 34 ürünün dokuzunda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.
Bu ürünlerin beşi Mersin’de, dördü ise Adana'da faaliyet gösteren işletmelere ait oldu.
Listeye eklenen ürünler arasında bir tantunici de yer aldı. Söz konusu işletmenin et tantuni ürününde tek tırnaklı eti kullandığı tespit edildi.
YOĞURTTAN JELATİN ÇIKTI
Bir firmanın yoğurt ibaresiyle satışa sunduğu üründe ise jelatin bulundu.
Ayrıca Adana'nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuk olarak sattığı üründe, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir firmanın ise piliç köfte ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.