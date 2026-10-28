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Bakanlık marka adı vererek ifşa etti: Dana sucuktan domuz eti çıktı

28.10.2026 10:05

DHA

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine 38 yeni ürün eklendi. İncelenen dana sucuk ürününde domuz eti tespit edildiği bildirildi.

Bakanlık marka adı vererek ifşa etti: Dana sucuktan domuz eti çıktı
Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanlığı, dana sucuk olarak satılan bir üründe domuz eti tespit edildiğini açıkladı.

 

Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yayımlanan güncel listede, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ile Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar başlıkları altında halk sağlığını riske atan ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.

 

Listeye, 10'u sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 38 yeni ürün eklendi. Listeye eklenen ürünlerden birinde domuz eti ve altısında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

DANA SUCUKTAN DOMUZ ETİ ÇIKTI 1
iStockPhoto

DANA SUCUKTAN DOMUZ ETİ ÇIKTI

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın "Hacı Kemal" markasıyla satışa sunduğu dana sucuk ürününde domuz eti tespit edildi.

 

Tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen ürünlerin ise Kayseri, Balıkesir, Bursa ve Kahramanmaraş da faaliyet gösteren işletmelere ait olduğu belirtildi.

 

Bir firmanın çiğ dana kıyma ibaresiyle satışa sunduğu üründe kanatlı eti bulundu.

ZEYTİNYAĞINDA HİLE 2
Anadolu Ajansı

ZEYTİNYAĞINDA HİLE

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın soğuk sıkım zeytinyağı olarak sattığı üründe tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

 

Çorum da ise bir firmanın mor renkte etiketsiz baharat olduğu söylenen ürün ibaresiyle sattığı üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

İŞTE BAKANLIĞI YAYIMLADIĞI LİSTE 3
Resmi Kurum

İŞTE BAKANLIĞI YAYIMLADIĞI LİSTE

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