Bakanlık marka adı vererek ifşa etti: Dana sucuktan domuz eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, dana sucuk olarak satılan bir üründe domuz eti tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yayımlanan güncel listede, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ile Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar başlıkları altında halk sağlığını riske atan ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.

Listeye, 10'u sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 38 yeni ürün eklendi. Listeye eklenen ürünlerden birinde domuz eti ve altısında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.