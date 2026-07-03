Bakanlık taklit tağşiş listesini yeniledi: Ünlü eklerci de listede
03.07.2026 10:28
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesine yeni ürünler ekledi. Ürünler arasında daha önce iflasını açıklayan ünlü bir ekler markası da bulunuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini yeniledi.
Listeye eklenen ürünler arasında daha önce iflasını açıklayan ünlü bir ekler markası da bulunuyor.
ANTEP FISTIĞI YERİNE AY ÇEKİRDEĞİ
Bakanlığın yayınladığı listede, Türkiye genelinde onlarca şubesi bulunan Ekleristan isimli tatlıcının Antep Fıstıklı Ekler ürününde ay çekirdeği tespit edildiği görüldü.
Mahkeme geçen nisan ayında iflasına karar vermişti.
ZEYTİNYAĞI VE ETTE HİLE
Listede et ve zeytinyağı ürünleri de dikkat çekti.
Bazı markaların ısıl işlem görmüş dana sucuk etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı ve sakatat eti tespit edildiği belirtildi.
Bir zeytinyağı markasının ürününe ise tohum yağı karıştırıldığı görüldü.
Listede siyah çay ve çam balı da yer aldı.
Bakanlık bir markanın siyah çayında gıda boyası tespit edildiğini bildirdi.
Bir çam balında ise taklit ve tağşiş yapıldığı ifade edildi.