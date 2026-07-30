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Bakırköy'de dehşet anı. İşportacı ensesinden bıçakladı

30.07.2026 12:30

DHA

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Bakırköy'de bir işportacı tartıştığı kişiyi ensesinden bıçakladı.

Bakırköy'de dehşet anı. İşportacı ensesinden bıçakladı
DHA

Bakırköy'de bir işportacı, tartıştığı kişiyi ensesinden bıçaklayarak yaraladı.

 

Olay, dün saat 18.20 sıralarında Cevizlik Mahallesi'ndeki Fahri Korutürk Caddesi'nde meydana geldi.

Bakırköy'de dehşet anı. İşportacı ensesinden bıçakladı 1
DHA

Edinilen bilgiye göre, bölgede işportacılık yapan M.A. ile M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

 

Çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı sırada yanında bulunan bıçağı çıkaran M.A., M.K.'yı kovalamaya başladı.

Bakırköy'de dehşet anı. İşportacı ensesinden bıçakladı 2
DHA

M.K.'yı ensesinden iki kez bıçaklayan M.A., Fişekhane Caddesi'nden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Yaralı M.K.'ya ilk müdahale çevrede bulunan kişiler tarafından yapıldı.

 

Sağlık ekipleri, M.K.'yı olay yerindeki müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

SALDIRGAN YAKALANDI 3
DHA

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda kaçan şüphelinin peşine düştü.

 

Yapılan fiziki takip sonucu M.A., Zeytinlik Mahallesi Halkçı Sokak'ta yakalandı. Şüphelinin üst aramasında, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

 

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

 

Gözaltına alınan M.A. polis merkezine götürüldü. Yapılan kimlik sorgusunda şüphelinin uyuşturucu madde kullanma, yağma ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

 

Bıçaklanan M.K.'nin ise kasten yaralama, evden hırsızlık ve görevli memura mukavemet suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu tespit edildi.

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