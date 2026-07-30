Bakırköy'de dehşet anı. İşportacı ensesinden bıçakladı

Olay yerinde inceleme yapan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda kaçan şüphelinin peşine düştü.

Yapılan fiziki takip sonucu M.A., Zeytinlik Mahallesi Halkçı Sokak'ta yakalandı. Şüphelinin üst aramasında, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Gözaltına alınan M.A. polis merkezine götürüldü. Yapılan kimlik sorgusunda şüphelinin uyuşturucu madde kullanma, yağma ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Bıçaklanan M.K.'nin ise kasten yaralama, evden hırsızlık ve görevli memura mukavemet suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu tespit edildi.