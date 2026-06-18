Balat'ta korkutan yangın. Dumanlar birçok yerden görülüyor
18.06.2026 14:20
Son Güncelleme: 18.06.2026 14:50
Fatih Balat'ta bir motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı. Alevler çevredeki araçlara da sıçrarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Balat'ta Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan motosiklet dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede yayılarak yan binaya da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle tamirhanedeki motosikletler kullanılamaz hale geldi
Olay yeri inceleme ekipleri de yangının nedenine ilişkin çalışma başlattı.
Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasında görülüyor.