Balat'ta korkutan yangın. Dumanlar birçok yerden görülüyor

18.06.2026 14:20

Son Güncelleme: 18.06.2026 14:50

İHA, DHA, AA

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Fatih Balat'ta bir motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı. Alevler çevredeki araçlara da sıçrarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balat'ta korkutan yangın. Dumanlar birçok yerden görülüyor
DHA

Balat'ta Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan motosiklet dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

 

Alevler kısa sürede yayılarak yan binaya da sıçradı.

Balat'ta korkutan yangın. Dumanlar birçok yerden görülüyor 1
DHA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle tamirhanedeki motosikletler kullanılamaz hale geldi

 

Olay yeri inceleme ekipleri de yangının nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Balat'ta korkutan yangın. Dumanlar birçok yerden görülüyor 2
DHA

Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasında görülüyor. 