Balayı dönüşü acı olay: Yardım etmek için koşmuştu, yaşamını yitirdi

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ölen Furkan Alan’ın geçen hafta evlendiği, eşiyle balayına gittikten sonra dün Bursa'ya döndüğü, ortağı olan ve toz boya satan ağabeyi Alperen Alan'ı almak için iş yerine gitmek için yola çıktığı bildirildi.

Alan'ın cenazesi, bugün Bursa'da toprağa verilecek.