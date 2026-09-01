Balık avı sezonu başladı. İşte ilk fiyatlar

Taze balığın gözleri parlak ve dışa bombeli olur. Taze balığın solungaçları canlı kırmızı renktedir. Taze balık neredeyse kokusuzdur, bayatlamaya başlayınca asit kokusu yaymaya başlar. Taze balığa parmakla dokununca meydana gelen çukurluk alanı düzelir. Oysa bayat balıklarda bu iz kalır.

Taze balığın derisi gergin ve parlak olur. Pullar deriye yapışıktır ve elinizi kafadan kuyruğa doğru sürttüğünüzde pullar dökülmüyorsa balık taze demektir. Taze balığı başından tutup kaldırınca kuyruğu dimdik durur. Bayat balığı aynı şekilde kaldırınca kuyruk kısmı aşağı sarkar.