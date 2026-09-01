Balık avı sezonu başladı. İşte ilk fiyatlar
01.09.2026 16:40
Av yasağı bitti, balık avı sezonu başladı. Balıkçılar gece yarısından itibaren denize açıldı. Tezgahlarda özellikle de palamut bolluğu yaşandı. Peki fiyatlar ne kadar? (Haber: Ali Ablay-Tuana Çiftci)
TEZGAHLARDA PALAMUT BOLLUĞU
Dört buçuk aylık av yasağı bitti. Balıkçılar yeni sezon için "Vira bismillah" dedi gece denize açıldı. Balıklar tutuldu, mezatlarda pazarlıklar yapıldı ardından da tezgahlardaki yerini aldı.
Balık pazarlarında da hareketlilik vardı. Balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Balıkçılar bu sene palamutta bereket yaşandığını söylüyor.
PALAMUDUN TANESİ 150, İSRAVRİT VE HAMSİNİN KİLOSU 250 LİRA
İstanbul Karaköy'de palamudun tanesi ise 150 liradan satılıyor. Palamuttan sonra ağlara gelenler istavrit ve hamsi oldu. Bu balıkların kilosu ise 250 liradan başlıyor.
TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?
Taze balığın gözleri parlak ve dışa bombeli olur. Taze balığın solungaçları canlı kırmızı renktedir. Taze balık neredeyse kokusuzdur, bayatlamaya başlayınca asit kokusu yaymaya başlar. Taze balığa parmakla dokununca meydana gelen çukurluk alanı düzelir. Oysa bayat balıklarda bu iz kalır.
Taze balığın derisi gergin ve parlak olur. Pullar deriye yapışıktır ve elinizi kafadan kuyruğa doğru sürttüğünüzde pullar dökülmüyorsa balık taze demektir. Taze balığı başından tutup kaldırınca kuyruğu dimdik durur. Bayat balığı aynı şekilde kaldırınca kuyruk kısmı aşağı sarkar.