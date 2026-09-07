Balık sezonu hareketli başladı, esnaf iddialı: “Bu sene zam yok, en tazesi Ankara'da yenir"

En taze balığın Ankara'ya geldiğini ifade eden Akbaş, "deniz olmadığına göre en taze balık buraya gelir. Ankara'ya niye gelir? Türkiye'nin bütün bölgedeki denizler direkt Ankara'ya gönderim yapıyor, buradan hareket ediyor. En taze balık Ankara'da. Burası şöyle söyleyeyim, hem ucuz, hem taze, hem kalite. Önemli olan bunlardır" dedi.

“HER YERDEN ALTI SAATTE ANKARA'DA"

“En taze balık Ankara'da mı yenir?" sorusuna ülkenin dört bir yanından altı saatte Ankara'ya geldiğine dikkat çeken Benli, "İstanbul altı saat, Samsun altı saat. Her yerden altı saatte Ankara'da. Türkiye'nin en taze balıkları Ankara'da olur" dedi.